În loc de nuntă, Andreea Bălan s-a despărțit de iubit. Cum s-a încheiat prima mare poveste de dragoste a juratei „Te cunosc de undeva”

Înainte de relația cu Keo, Andreea Bălan a fost cu un bărbat care o ceruse în căsătorie. La vârsta de 20 de ani, se iubea cu cel numit Teo Păcurar. Doi ani a ținut amorul lor, iar tânărul producător o vedea pe artistă ca viitoarea mamă a copiilor săi.

În urmă cu două decenii, artista și-a dat seama că nu este pregătită să-și întemeieze o familie. Astfel, a sacrificat o posibilă căsnicie cu Teo Păcurar pentru a-și continua cariera muzicală. Dat fiind succesul ei răsunător, este greu de estimat dacă a făcut alegerea bună.

„Teo şi-a dorit foarte mult să-şi întemeieze o familie, să avem copii, să ne mutăm împreună la Bistriţa, la părinţii lui şi, dacă iniţial am fost de acord, am realizat totuşi că nu sunt pregătită pentru a avea o familie şi am ales să-mi văd mai departe de cariera mea. Cu Teo am rămas foarte buni prieteni”, mărturisea Andreea Bălan la ceva timp după despărțire.

Bărbatul care a făcut-o pe Andreea Bălan să se afișeze cu inelul pe deget

Pe data de 15 iulie, cântăreața s-a afișat, pe rețelele de socializare, cu un superb inel pe deget, în timp ce îl ținea de mână pe iubitul ei, Victor Cornea. Fanii au felicitat-o imediat, dar artista nu a spus dacă acel inel este de la tensimen sau dacă a fost cerută în căsătorie. Pe de altă parte, apropierea dintre ei, faptul că își petrec atât de mult timp împreună și zâmbetele lor, dau de înțeles că au planuri mari împreună.

După relația cu Keo și divorțul de George Burcea, în sfârșit, Andreea Bălan este fericită cu un bărbat. Fanii i-au lăsat sute de comentarii despre cât de tare se bucură pentru ea și pentru sportiv.

(CITEȘTE ȘI: Andreea Bălan dansa de fericire în timp ce Viviana Sposub se despărțea de George Burcea. Imaginile au apărut în spațiul public)

Ce diferență de vârstă este între jurata Te cunosc de undeva și sportiv

Victor Cornea este născut pe data de 24 septembrie 1993 și are 29 de ani. Andreea Bălan, pe de altă parte, este născută pe 23 iunie 1984 și are 38 de ani. Ca urmare, între ei este o diferență de 9 ani, două luni și o zi.

„Vi se pare că eu arăt de vârsta mea? Eu arăt cu cel puțin 10 ani mai tânără și atunci nu se simte, nu se vede, și întotdeauna am simțit că eu o să fiu cu cineva mai tânăr decât mine. Asta am simțit eu în manifestările și meditațiile mele. Mă simt foarte tânără, eu ca și suflet sunt tânără și mă comport copilărește”, a declarat Andreea Bălan la Antena Stars.

(CITEȘTE ȘI: Afecțiunea intimă de care suferă Andreea Bălan: „Eu nu mai sunt la fel”)