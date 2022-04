Afecțiunea de care suferă Lora! Artista nu are voie să consume asta sub nicio formă: „Mă umflu!”

În ultima perioadă Lora nu s-a simțit prea bine, așa că a făcut mai multe investigații. Cântăreața a descoperit, într-un final, că are alergie și intoleranță la gluten. Care este starea ei de sănătate acum?

Într-un interviu acordat recent, Lora a povestit că de ceva timp a observat anumite schimbări ciudate la silueta ei. Artista a precizat că deși nu mânca nimic, se umfla foarte tare în abdomen. Așadar, a decis să facă mai multe investigații pentru a vedea de ce afecțiune suferă și ce este de făcut în acest caz.

VEZI ȘI: LORA ȘI-A ANULAT NUNTA. CARE ESTE MOTIVUL PENTRU CARE CÂNTĂREAȚA S-A RĂZGÂNDIT ATÂT DE BRUSC: ”AM AMÂNAT-O IAR”

Care este afecțiunea de care suferă Lora

Lora s-a dus la doctor, s-a testat și a aflat că are intoleranță la gluten, astfel că acum evită să mai consume alimente care conțin acest tip de proteină. Pe de altă parte, ea a vorbit și despre dieta ei alimentară, dar și despre ce a mâncat la masa de Paște. Cântăreața a menționat că de preparate s-au ocupat ea, fratele ei, dar și iubitul ei.

”Am descoperit recent că am o intoleranță la gluten, de care nu am știut, dar de când evit să mănânc ce nu trebuie am început să mă dezumflu, căci la un moment dat nu înțelegeam de ce mă umflu fără să mănânc. Se pare că am o alergie la gluten. Completez cu suplimente lipsurile de minerale și de vitamine pe care le-am descoperit și mă simt mult mai bine!”, a declarat Lora, în timpul interviului.

Ce regim alimentar are Lora

Lora nu se abține de la niciun fel de mâncare. Deși nu mai are voie să mănânce gluten, artista a spus că la masa de Paște a avut o mulțime de delicatese. Vedeta a spus că adoră salata de bouef.

„Salată de boeuf! Eu sunt genul care e obișnuit și cu piftia, răcitura! Am să fac răcitură și ouăle alea umplute cu pate de ficat”, a mai spus Lora, pentru Click.

VEZI ȘI: BOALA CRUNTĂ CARE AFECTEAZĂ ÎN SPECIAL COPIII. ANUNŢUL TERIFIANT VENIT DE LA OMS