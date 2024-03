Afecțiunea gravă de care suferă Alexandra Ungureanu. Diagnosticul crunt primit de la medici

Alexandra Ungureanu se numără printre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară, având o carieră de succes atât pe scenă, cât și pe micile ecrane. A muncit ani la rând, pe brânci, să ajungă la nivelul la care este astăzi. Dacă în carieră totul i-a mers ca pe roate, în dragoste a mai întâlnit câteva obstacole. Lucrurile nu s-au așezat la fel de bine și-n relațiile ei, iar vedeta a avut de întâmpinat câteva greutăți de-a lungul timpului. De altfel, mulți fani de-ai ei s-au întrebat de ce nu a devenit mamă până la 42 de ani. Ei bine, câștigătoarea de la „Bravo, ai stil!” a clarificat lucrurile!

Alexandra Ungureanu a muncit multă vreme pentru visul ei și iată că a reușit să aibă o carieră înfloritoare. Artista a fost mereu discretă atunci când a venit vorba despre viața personală și a preferat să nu dea foarte multe detalii despre relațiile ei. Tocmai din acest motiv, de multe ori nu s-a știut când aceasta a fost într-un cuplu.

Are 42 de ani, însă nu a făcut până acum pasul cel mare. A preferat să ia lucrurile pe rând și să se axeze pe carieră. Vedeta a recunoscut, în nenumărate rânduri, că și-ar fi dorit să devină mamă, însă lucrurile nu au decurs în favoarea ei.

CITEȘTE ȘI: ALEXANDRA UNGUREANU, DEZVĂLUIRI DESPRE PROBLEMA CARE I-A MARCAT VIAȚA. ARTISTA A SUFERIT ENORM: „ÎMI VENEA SĂ MĂ BAG ÎNTR-UN SAC”

Recent, aceasta și-a deschis sufletul și a vorbit pe șleau despre problema de sănătate cu care a fost diagnosticată și din cauza căreia nu a putut avea copii. Acum, cântăreața a dezvăluit că nu este pregătită pentru o fertilizare in vitro ori alte variante care să o ajute să rămână însărcinată.

Am cunoscut femei, inclusiv o prietena de-ale mele, care au trecut prin astfel de experiențe. Au fost destul de traumatizante și, din păcate, s-au lăsat cu alte probleme de sănătate. Sunt femei care s-au operat și au reușit să rămână însărcinate pe cale naturală.

”A existat un punct până la care nu mi-am pus problema sau nu a fost ceva la care să aspir (să aibă copii, n. red.), până la un punct când mi-am dorit. Din păcate este foarte greu. Nu sunt pregătită pentru o fertilizare in vitro sau alte variante.

CITEȘTE ȘI: ALEXANDRA UNGUREANU IUBEȘTE DIN NOU! CÂNTĂREAȚA L-A DAT UITĂRII PE DJ GOJIRA: „NU SUNT SINGURĂ”

Alexandra Ungureanu a fost diagnosticată cu endometrioză, acum cinci ani. Cântăreața suferă de o formă ușoară a bolii, însă chiar și așa calitatea vieții ei a fost afectată.

Alexandra Ungureanu a fost nevoită să-și schimbe stilul de viață. Urmează o dietă și a renunțat la multe alimente pentru ca starea ei de sănătate să fie una bună.

”Eu am schimbat dieta. E părerea mea verificată, contează. Eu am renunțat la zahăr, la alcool, carne roșie, alimente modificate genetic, soia, lactate. Consum doar lactate de capră. Sportul ajută extraordinar de mult. Sportul de anduranță, cardio, alergare. Am constatat îmbunătățiri”, a conchis aceasta.