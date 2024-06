Afecțiunea rară de care suferă Andrea Bocelli. Motivul neștiut din cauza căruia a orbit tenorul italian

Andrea Bocelli, tenorul italian în vârstă de 65 de ani, este un nume iconic în lumea muzicii clasice și contemporane. Cunoscut și apreciat de o lume întreagă pentru vocea sa inconfundabilă, dar puțini sunt cei care știu povestea lui impresionantă de viață. Andrea Bocelli s-a născut cu o afecțiune rară.

Andrea Bocelli s-a născut în 1958. La vârsta de cinci ani, însă, viața avea să i se schimbe total. Atunci a primit un diagnostic crunt din partea medicilor: glaucom congenital, o afecțiune rară care afectează vederea. Tenorul era pasionat de muzică și în ea și-a găsit refugiul. De mic copil, el a început să ia lecții de pian, flaut și saxofon. Dar, pe lângă asta, Andrea Boceli mai avea o pasiune: fotbalul.

La vârsta de 12 ani avea să-și piardă complet vederea din cauza unui accident chiar pe terenul de fotbal. O minge trimisă cu putere l-a lovit direct în față, iar incidentul tragic i-a produs o hemoragie cerebrală. Au urmat mai multe operații și diverse tratamente, dar totul a fost în zadar: „În copilărie eram plin de viață și incontrolabil, îmi plăcea să joc fotbal și, într-o zi, în timpul unui meci, am fost lovit violent cu o minge direct în ochiul drept, singurul cu care distingeam lumina și culoarea. Doctorii au încercat să mă vindece, am făcut mai multe operații, au folosit până și lipitori, dar totul a fost în zadar. Din acea zi nu am mai putut vedea”, a povestit Andrea Bocelli.

Cum citește Andrea Bocelli partiturile

După întâmplarea tragică, Andrea Bocelli s-a axat exclusiv pe muzică. A urmat Facultatea de Drept din Pisa și simultan cânta în baruri pentru a se întreține. După absolvirea facultății, tenorul italian a practicat Dreptul un an, dar apoi a realizat că vrea să urmeze calea muzicii. Și-a perfecționat tașentul din naștere sub îndrumarea tenorului Franco Corelli. Pentru a citi partiturile muzicale, Andrea Bocelli folosește sistemul Braille, o formă de scriere tactilă dezvoltată special pentru persoanele nevăzătoare.

De asemenea, tenorul italian are un simț al auzului excelent. Ascultă înregistrări ale pieselor și le interpretează apoi cu ușurință, fără a fi nevoie de partituri scrise. Andrea Bocelli a mărturisit de-a lungul timpului că nu își dorește să fie recunoscut pentru faptul că este un tenor orb, ci pentru pasiunea și talentul său muzical: „Faptul că sunt orb nu-mi definește existența. Pasiunea pentru muzică exista dinainte, iar lipsa vederii nu influențează modul în care cânt sau interpretarea mea muzicală”, a subliniat el într-un interviu.

Andrea Bocelli este căsătorit cu Veronica Berti

Andrea Bocelli a cunoscut-o pe prima soție, Enrica Cenzatti, la începutul carierei lui, în timp ce cânta în baruri la pian. În 1992 s-au căsătorit, iar la trei ani mai târziu au devenit părinții lui Amos, urmat de Matteo, născut în 1997.

În 2002, cei doi au decis să divorțeze, iar în 2014, Andrea Bocelli s-a căsătorit cu managerul său Veronica Berti, femeia cu care se află și în prezent și care i-a dăruit cel de-al treilea copil, Virginia.