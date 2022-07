Afirmațiile controversaze făcute de George Buhnici au fost analizate de un psiholog: „A avut parte de bullying. Are nevoie de…”

Afirmațiile controversaze făcute de George Buhnici au fost analizate de Cerasela Rogen, un cunoscut psiholog și coach transformațional din România. Iată ce părere are specialistul despre comportamentul pe care l-a afişat la televizor fostului prezentator de la ProTV.

George Buhnici a creat o adevărată revoltă în mediul online, după ce a jignit femeile din România. În timp ce se afla la festivalul Neversea, alături de soția lui, antreprenorul a făcut o serie de declarații controversate. Mai pe scurt, le-a trimis la sală pe toate cele care au celulită și vergeturi.

Printre altele, fostul prezentator s-a raportat la soția lui, Lorena, ca la o minoră, iar psihologul a tras un semnal de alarmă.

„Cum să spui că ar trebui să fim într-un fel, perfecți, din plastic? Naștem noi femeile, avem multe trauma pentru că grăsimile, vergeturile nu sunt numai de la naștere. Înseamnă momente când ai suferit, momente când te-ai aruncat în mâncare, momente când te-ai aruncat în alcool, poate chiar din cauză că ai fost umilit, jignit, crescut într-un anumit fel în care ești plin de răni. Fiecare rid, fiecare vergetură, fiecare kilogram în plus îți arată o umilință, un viol, îți arată o traumă fizică, poate ai fost bătută”, a spus Cerasela Rogen, pentru Fanatik.

Cerasela Rogen: „Orice om care critică ceva sau care judecă nu este bine cu el”

În același timp, Cerasela Rogen spune că astfel de afirmații, scot la lumină unele probleme pe care George Buhnici le-ar fi ținut ascunse până acum. În acelaşi timp, există şi posibilitatea, mai spune psihologul, ca Buhnici să nu îşi fi dat seama de ceea ce a spus până când nu a văzut impactul vorbelor sale.

„Orice om care critică ceva sau care judecă, este important să înțelegem asta, nu este bine cu el. Nu există om în armonie, aliniat, fără traumă… fericit, îndrăgostit sau calm, sau bine care judecă și observă lucruri neplăcute la ceilalți. Dacă eu critic ceva, fac asta deoarece există ceva în mine. Am dependențe care nu îmi plac, am lucruri fizice care nu îmi plac, am comportamente la mine pe care le judec”, a adăugat ea.

De asemenea, psihologul Cerasela Rogen consideră că traumele copilăriei ar fi putut ieși la iveală după mulți ani în cazul lui George Buhnici.

„Este o problemă la nivel de subconștient nerezolvată. Adică, a avut niște traume în care artificialul și felul în care arătăm au fost întotdeauna o problemă undeva în familia lui și erau importante aparențele. Dar mi se pare foarte misogin, deși nu îmi place cuvântul, din punctul de vedere a unui bărbat să spui că arată ca o minoră, că trebuie să nu ne arătăm vergeturile. Este undeva unde mama lui sau tatăl lui au creat niște complexe”, a mai explicat psihologul Cerasela Rogen.