Cine este, de fapt, Lorena, soția lui George Buhnici. Cu ce se ocupă aceasta

Toată lumea îl cunoaște pe George Buhnici (41 de ani) , dar iată cum arată Lorena (41 de ani), partenera sa de viață! Cum s-au cunoscut cei doi și cu ce se ocupă soția acestuia?

Lorena și George Buhnici formează un cuplu de ani buni și, împreună, și-au construit o familie. În urmă cu ceva vreme, Lorena povestea cum s-a cunoscut cu soțul ei. Povestea de dragoste a început în perioada în care George Buhnici era corespondent pe transporturi, iar Lorena lucra și ea tot în același domeniu. Așa cum povestea și Lorena pe blogul ei, cei doi s-au „ținut de formalități”, iar după șase luni au decis să facă un pas important: s-au mutat împreună.

Cu ce se ocupă Lorena, soția lui George Buhnici

Cei doi formează o echipă, fie că este vorba despre familie, fie că este vorba despre muncă. Lorena Buhnici este expertă în comunicare și a lucrat timp de 12 ani în cadrul redacției revistei auto a Registrului Auto Român – RAR. În plus, soția lui George Buhnici susține și interviuri filmate care sunt urcate pe canalul ei de Youtube.

De asemenea, Lorena Buhnici a lucrat și pe poziția de consilier de imagine al unui Secretar de stat, pentru o perioadă de patru ani, la Ministerul Transporturilor.

George Buhnici a creat un val de reacții, după declarațiile de la malul mării

Lorena și George Buhnici au fost la malul mării, la un cunoscut festival. În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, bărbatul a vrut să facă o glumă legată de aspectul fizic al parteneri de viață, însă a reușit, într-un final, să creeze o întreagă discuție pe internet.

”Și-am văzut fete care arată foarte bine, aici. Dar am văzut și fete care nu arată foarte bine. Și nu aș vrea să mi se interpreteze, suntem la festival, putem să dăm vina pe orice, bă, dar serios, mai mergeți pe la sală, fetelor! Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele. Jur. Uită-te la ea!”, sunt o parte din declarațiile lui.

