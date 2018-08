Aflat pe lista lui Mirel Rădoi, Lorand Fulop s-a accidentat grav!

Ghinion teribil pentru Lorand Fulop. Accidentat în timpul partidei pe care FC Botoşani a terminat-o nedecis, 2-2 în runda a III-a a Ligii I în Bănie cu Universitatea Craiova, elevul lui Costel Enache ar putea fi supus zilele urătoare unei intervenţii chirurgicale care l-ar ţine departe de gazon timp de două luni.

Vestea vine ca un trăsnet pentru mijlocaşul formaţiei botoşănene având în vedere că acesta era în vederile selecţionerului reprezentativei under 21 al naţionalie României, Mirel Rădoi şi urma să fie selecţionat pentru acţiunile „tuineretului” de luna viitoare.

„Nu ştiu, parcă sunt blestemat. Astăzi (n.r. ieri) la antrenament am simţit din nou dureri. E vorba de vechea accidentare care a recidivat la meciul cu Craiova. Am făcut pauză două săptămâni, aşa cum mi-au spus medicii, după care de la începutul săptămâii mam antrenat normal. Astăzi (n.r. ieri) am simţit din nou dureri şi am ieşit din antrnament. Mâine (n.r. astăzi) voi merge la Bucureşti pentru un nou control însă, din câte am aflat sunt şanse mici să nu fie nevie de operaţie. Îmi pare rău că această accidentare a venit din nou, ca şi anul trecut într-un moment foarte bun al meu. Nu mai spun că marţi am şi aflat că sunt pe lista selecţionerului Mirel Rădoi. Efectiv sunt cu moralul la pământ da, îmi revin eu”, a declarat Lorand Fulop.

Pe lângă Fulop, Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, nu ştie dacă va putea miza în meciul de luni, 27 august de la ora 18:00 de pe stadionul „Municipal” nici pe serviciile lui George Miron care s-a accidentat în timpul meciului cu Poli Iaşi.

În schimb, la antrenamente a revenit Andrei Piţian care a trecut peste problemele medicale pe care le-a avut.