Agresoarea Irinei Loghin a redevenit casieră. Decizii radicale după scandalul de la Iași, unde cântăreața a fost dată jos de pe scenă VIDEO

În urmă cu doar câteva săptămâni, Irina Loghin a fost protagonista unui scandal monstru. În timpul unui spectacol susținut la Iași, artista a plecat de pe scenă cu lacrimi în ochi după ce a fost gonită de prezentatoarea concertului, Doina Baciu. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fosta angajată de la Radio Iași, care a intrat pe scenă în timp ce artista susținea un recital.

La începutul lunii noiembrie, Irina Loghin a fost invitată să susțină un concert în cadrul spectacolului ”Ion Macovei – 50 de ani de cântec” în Sala Unirii – Cinema Victoria din Iași – vezi imagini în secțiunea VIDEO. În timpul recitalului, artista a fost întreruptă de către prezentatoarea show-ului, Doina Baciu, cea care a fost moderatoarea emisiunii ”Un cântec pentru fiecare” timp de peste doi ani la Radio Iași.

Conform înregistrărilor și declarațiilor celor prezenți la concert, Irina Loghin a fost întreruptă de către prezentatoarea festivalului în timp ce susținea un recital, moment ce nu avea cum să rămână fără consecințe. Spectatorii au fost revoltați, mai ales că majoritatea au plătit bilet pentru a se bucura de artistul lor preferat.

„Deși interpreta nu a vrut să plece și a continuat să cânte, spunându-i că are și ea un repertoriu de susținut, Doina Baciu a revenit cu un tupeu extraordinar. I-a spus că mai sunt artiști tineri ce trebuie promovați, că trebuie eliberată scena și a început să prezinte următorul invitat, un no name, citind de pe foaie. Doamna Irina a plecat cu ochii în lacrimi”, a spus un spectator al evenimentului pentru Ziarul de Iași.