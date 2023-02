Irina Loghin, pe masa de operație cu două zile înainte de botezul nepoatei sale. Care este starea ei de sănătate

Irina Loghin este fără doar și poate una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară din România. Zilele trecute, artista a participat la unul dintre cele mai importante evenimente din viața ei, respectiv botezul nepoatei. Însă, puțini sunt cei care știu că doar cu 2 zile înainte de eveniment, artista a suferit o operație pe coloană.

Irina Loghin a fost operată de hernie de disc

Chiar dacă a așteptat evenimentul cu sufletul la gură și s-a dedicat trup și suflet ca totul să iasă ca la carte, cu doar puțin timp înainte de petrecere, Irina Loghin a suferit o intervenție chirurgicală pe coloană. Artista a făcut mari sacrificii ca să poată rezista pe tot parcursul evenimentului, însă a reușit să se mențină într-o formă extraordinară.

„A avut o operație de hernie de disc, a avut dureri dar adrenalina a făcut-o să nu simtă nimic și să stea cu noi până târziu în noapte, având interdicția de a sta mult timp într-o singură poziție. A fost într-o formă extraordinară, a susținut și un recital. Operația a reușit, se simte din ce în ce mai bine”, au declarat Alina și Romeo pentru Starpopular.ro.

Familia Irinei Loghin are o relație de prietenie de 20 de ani cu nașii nepoatei sale

Au curs lacrimi de fericire la marele eveniment, mai ales în urma surprizelor emoționante făcute de Alina și Romeo Negoiașa, nașii micuței creștinate. De 20 de ani, familia Irinei Loghin are o frumoasă relație de prietenie cu cei doi membri ai trupei Alesis, iar așa a venit ulterior și propunerea de a le deveni nași Irinucăi și lui Bogdan, fiica și ginerele cântăreței. Acum, cei doi au botezat-o și pe prima nepoțică a cântăreței, micuța Ana Alexandra.

„Faptul că această prințesă a venit pe lume a fost o mare bucurie! Pentru doamna Irina Loghin vă dați seama că este o bucurie imensă. Nu am văzut-o niciodată atât de emoționată.

Emoțiile au fost când au scufundat-o în cristelniță dar și când a cântat corul de clerici pe care l-am adus ca surpriză, la biserică. Câteva persoane au plâns de bucurie, de emoție, în timpul slujbei”, au declarat Romeo și Alina pentru sursa citată.

Alina și Romeo, bucuroși că au creștinat-o pe micuța Ana Alexandra

Alina și Romeo susțin că a fost o adevărată bucurie s-o creștineze pe nepoțica interpretei de muzică populară și sunt extrem de încântați că reușesc să le fie aproape tuturor celor din familia artistei.

„A fost o bucurie imensă pentru noi că am reușit s-o creștinam și să fim aproape de această familie minunată. Îi dorim să calce pe urmele bunicii, să fie talentată, nu neapărat în muzică. Părinții sunt niște oameni minunați, are ce să ia și de la ei, calitățile lor, niște suflete minunate, niște oameni cu totul și cu totul speciali”, au mai declarat nașii Anei Alexandra, nepoțica Irinei Loghin.