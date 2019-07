Agresorul manelistului Marius Babanu, tăiat cu un brigeac într-o luptă de stradă în Ferentari

Manelistul Marius Babanu era bătut, anul trecut, de Dan Pralea, un periculos interlop din Capitală. Acesta avea să fie, la rândul lui, agresat, în cartierul Ferentari, la o luptă de stradă. A fost tăiat de mai multe ori cu un briceag și a ajuns la spital.

Un bărbat l-ar fi lovit de mai multe ori cu un briceag, astfel că, grav rănit, Pralea a ajuns la spital, unde medicii i-au aplicat mai multe puncte de sutură. Dosarul a fost preluat de judiciariștii Poliției Capitalei, scrie spynews.ro.

Manelistul, bătut la o petrecere la care cânta

Invitat să cânte la o petrecere, manelistul Marius Babanu ar fi fost lovit cu brutalitate de câţiva petrecăreţi, într-un restaurant din București.

“În jurul ore 23.00 am fost chemat să cânt şi, la sfârşitul programului, am fost bătut de unul dintre invitaţi cu bestialitate. Pur şi simplu. S-a ajuns prea departe. Nu le-am greşit cu nimic, ei m-au sunat cu o zi înainte să vin la petrecere. Le-am spus că o să ajung. Am mai cântat la ei, au mai fost mici divergenţe, dar am trecut cu vederea. Dar acum s-a ajuns prea departe. Am fost la Poliţie, am fost la IML, am făcut ce trebuia să fac. Nu se mai poate aşa ceva”, a declarat Marius Babanu la Acces Direct.

“M-au scos afară. Dan Pralea m-a luat de gât şi m-a întrebat de ce i-am vorbit nepotului lui nu ştiu cum. Şi atunci mi-a dat două calapoade d’astea şi m-a luat ameţeala”, a mai spus manelistul.