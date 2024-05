Claudia Pătrășcanu, revoltată după ce fosta soacră a dat-o în judecată: ”Alt proces? Să îmi ceară mii de euro în instanță”

Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și familia Bădălău nu pare să se termine curând. Deși nu mai nicio legătură cu părinții fostului soț, controversele există în continuare între ei. Anul trecut, Rodica Bădălău, mama lui Gabi, i-a deschis cântăreței un proces penal, iar acum a dat-o din nou, în judecată, însă pe cale civilă. La scurt timp după ce a aflat că despre acest lucru, vedeta a reacționat dur.

Au trecut mai bine de 5 ani de când Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu au decis să meargă pe drumuri diferite. Totuși, cei doi nu au reușit nici până acum să ajungă la un numitor comun. În toată această perioadă, foștii parteneri s-au luptat în instanță. În plus, în scandal, a intervenit și familia afaceristului.

Mama lui Gabi Bădălău a deschis un nou proces împotriva fostei nurori, potrivit informațiilor apărute pe Portalul Instanțelor de Judecată. Atunci când a auzit că a fost dată în judecată pentru a doua oară, Claudia Pătrășcanu a avut o reacție acidă. Artista susține că s-a săturat de aceste lupte în instanță și că familia fostului soț încearcă să îi facă rău pe toate căile posibile. În plus, cântăreața a făcut și alte dezvăluiri despre acest ”război”.

De curând m-am trezit chemată la criminalistică, înțelegeți ce spun? Eu, la criminalistică, o femeie care nu am făcut în viața mea nimic rău nimănui, cu capul pe umeri, o mamă bună și iubitoare, un prieten și un om loial, o artistă conștiincioasă, punctuală, care a muncit pentru fiecare bănuț.”, a declarat Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.ro .

Claudia Pătrășcanu a susținut că toate momentele grele prin care trece sunt, de fapt, încercări ale vieții și încearcă să le depășească. Artista a mărturisit că, indiferent de obstacole, nu își pierde credința în Dumnezeu și, în plus, se roagă și pentru cei care îi vor răul.

„Vedeți, doar cu credință am rezistat. Atâta timp cât îl am pe Dumnezeu și Maica Domnului lângă mine, pentru mine asta contează, credința mea. Mă va ajuta de fiecare dată. Niciodată nu mă voi îndepărta de Dumnezeu, oricâte încercări mi-e dat să am.

Mă rog pentru acești oameni să-i întoarcă Dumnezeu la credință și să le curețe sufletul de amărăciune și de tristețe. Să-l caute pe Dumnezeu cu toată ființa lor, sincer și adevărat”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.