„Ai fost un om minunat!” Alexia Eram, în doliu! Una dintre persoanele importante din viața fiicei Andreei Esca s-a stins din viață

În ultima vreme, după întoarcerea din America Express, Alexia Eram a trecut printr-o perioadă destul de grea. Aceasta s-a confruntat cu unele probleme de sănătate, iar acum o nouă suferință i-a bătut la ușă. Tânăra și-a anunțat fanii din mediul online că o persoană extrem de apropiată ei s-a stins din viață. Iubita lui Mario Fresh este în doliu și încearcă să tracă peste aceste momente dificile.

Pierderea unei persoane dragi este unul dintre cele mai rele lucruri care ni se poate întâmpla, iar asta o simte acum pe pielea ei Alexia Eram. Recent, tânăra și-a pierdut unul dintre cei mai buni prieteni, iar vestea a devastat-o. Aceasta le-a povestit fanilor din mediul online despre cine este vorba și a transmis un omagiu în memoria celui care s-a stins din viață.

(CITEȘTE ȘI: CUM A CĂLCAT PE BEC MARIO FRESH ÎN TIMP CE ALEXIA ERAM NU ERA DE FAȚĂ. MĂRTURISIRI INTIME ALE CÂNTĂREȚULUI DESPRE RELAȚIA CU FIICA ANDREEI ESCA)

„Ai fost un om minunat”

Recent, Alexia Eram a primit o veste la care nu se aștepta și care a făcut-o să se întristeze instantaneu. Unul dintre prietenii buni ai acesteia s-a stins din viață. Se pare că tânărul în cauză se numea Nico, iar Alexia Eram îl cunoștea încă din vremea copilăriei. Cei doi au crescut împreună, băiatul părând să fie de aceeași vârstă cu fiica Andreei Esca.

Alexia Eram i-a adus celui care i-a fost prieten un ultim omagiu și a distribuit în mediul online o fotografie în care apare alături de Nico. Tânără a avut numai cuvinte de laudă la adresa băiatului, însă nu a vrut să dezvăluie motivele care au dus la decesul acestuia.

„Dumnezeu să te odihnească, Nico! Ai fost un prieten și un om minunat cu care mi-am petrecut toată copilăria. Your «Bidule» forever”, a scris Alexia Eram, în dreptul imaginii în care apare alături de prietenul ei.

De asemenea, se pare că și Mario Fresh ajunsese să îl cunoască foarte bine pe prietenul iubitei sale, cei doi legând la rândul lor o relație frumoasă de prietenie. Și artistul i-a adus acestuia un omagiu în mediul online.

„Drum lin spre cer, frățior!”, a fost mesajul transmis de Mario Fresh.

(VEZI ȘI: ANDREEA ESCA NU MAI ARE CONTROL ASUPRA FIICEI EI! ALEXIA ERAM A SPART 60.000 DE EURO FĂRĂ NICIO EMOȚIE)

Alexia Eram, despre aventura America Express

Un nou sezon America Express este gata să ia startul în data de 21 octombrie. Printre concurenții din acest an s-a numărat și Alexia Eram, care a plecat în marea aventură alături de fratele său, Aris. Cei doi au făcut echipă bună împreună și au avut parte de experiența vieții lor. Întoarsă din mare aventură, fiica Andreei Esca a vorbit despre parcursul ei în emisiune și despre lucrurile inedite pe care le-a trăit departe de casă.

„Voiam să vă spun că America Express a fost o experiență unică, minunată. Cea mai frumoasă experiență din viața mea și cea mai grea experiență din viața mea! Nu credeam că pot trăi atâtea emoții într-o singura zi și, în general, atât de multe emoții. Să văd atâtea lucruri, să experimentez atâtea lucruri, să învăț. A fost extraordinar! De-abia aștept să vedeți, la TV, emisiunea!

De-abia aștept și eu să mă văd și să văd pe toți colegii cu care am fost în această competiție. Am întâlnit niște oameni minunați. Am legat prietenii. Este o experiență de neuitat, care ți se poate întâmpla doar o dată în viață. Am trecut prin atât de multe lucruri și abia aștept să vă pot povesti tot ce s-a întâmplat.

Este foarte dubios să te întorci acasă și să intri, din nou, în normalitate, după atâta timp în care, efectiv, ai trăit complet altcumva. Am învățat foarte multe lucruri despre oameni, despre mine, despre Aris. Această emisiune te ajută să te cunoști mai bine și să înveți foarte multe lucruri despre tine însuți. Această emisiune te ajută să îți dai seama cât de norocos ești cu viața ta.

Te ajută să îți dai seama de problemele reale. OK, da, și noi avem problemele noastre, fiecare om are problemele lui, dar acolo îți dai seama că o viață atât de simplă, totuși, face ca oamenii să fie mult mai fericiți decât majoritatea oamenilor care au bani sau confort. Este, efectiv, o lecție de viață”, a spus Alexia Eram, după întoarcerea din America Express.