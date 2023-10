„Ai gagică?!” Secretul din trecutul amoros al lui Cosmin Stan, prezentatorul Știrilor Pro TV

Cosmin Stan este una dintre vedetele Pro TV la care multe doamne și domnișoare visează. Însă, acestea trebuie să știe că prezentatorul știrilor Pro TV este luat. Jurnalistul are o relație de 18 ani, iar de 16 ani este și căsătorit. Cum și-a cunoscut acesta partenera de viață?

Cosmin Stan este un jurnalist de succes, iar de ceva timp se află la pupitrul știrilor Pro TV. În viața profesională se bucură de succes și la fel stau lucrurile și în ceea ce privește viața sentimentală, care merge de minune. Acesta are o relație cu Oana, partenera sa, de 18 ani, iar în urmă cu 16 ani și-au unit destinele și în mod oficial. Cei doi au împreună și doi copii, Mark și Maia, în vârstă de 13 și respectiv 9 ani.

„Nu ne putem imagina unul fără celălalt”

Povestea dintre Cosmin Stan și Oana a început în urmă cu ani de zile, iar rolul de Cupidon l-a jucat chiar una dintre colegele jurnalistului. Aceasta l-a întrebat daca are o parteneră și cum răspunsul a fost unul negativ, le-a făcut imediat cunoștință celor doi. Deși nici unul dintre ei nu se aștepta la asta, au început o frumoasă poveste de dragoste, care durează până în ziua de azi.

Deși sunt împreună de aproape două decenii, Cosmin și Oana se iubesc ca în prima zi și nu își văd viața unul fără celălalt. Cei doi se înțeleg de minune și sunt uniți de o pasiune comună, călătoriile. Aceștia au vizita lumea împreună și sunt gata oricând să o pornească, din nou, la drum.

„Pentru asta îi voi fi mereu profund recunoscător colegei și bunei prietene Paula Herlo. Ea este cea care ne-a făcut cunoștință. Într-o zi, în redacție, Paula a venit la mine și, directă ca întotdeauna, m-a întrebat: ai gagică? Eu n-aveam pe atunci și i-am spus adevărul. Și ea pe loc a stabilit o întâlnire cu una dintre bunele ei prietene, Oana, care după vreo 2 ani și jumătate, mi-a devenit soție.

Suntem împreună de vreo 18 ani și căsătoriți de aproape 16 ani. Nu știu dacă există neapărat un secret. Știu doar că încercăm întotdeauna să comunicăm, să vorbim, să ne înțelegem și să găsim o soluție orice-ar fi. Avem mare încredere unul în celălalt și, mai presus de orice, nu ne putem imagina unul fără celălalt.

Pasiunea pentru călătorii este ceea ce ne unește, printre altele, și de la bun început ne-am propus să descoperim lumea împreună iar pentru asta putem sacrifica multe altele. Și am făcut-o fără ezitare! Adică suntem genul care am vândut la un moment dat mașina pe care o aveam și cu banii ăia am plecat în vacanță în America, o lună. Iar această experiență nu o vom uita niciodată”, a declarat Cosmin Stan, potrivit viva.ro.

