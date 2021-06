Aida Parascan, declarații uluitoare după ce a pierdut sarcina: ”Medicul mi-a spus că nu e necesar să fac o ecografie”

Aida Parascan, câștigătoarea show-ului “MasterChef”, a pierdut copilul pe care trebuia să-l aducă pe lume în tomana acestui an. După ce și-a anunțat fanii despre vestea care a năucit-o, acum, ea face declarații uluitoare despre medicul care i-a monitorizat sarcina.

În vârstă de 39 de ani, Aida Parascan mărturisea că are parte de o sarcină dificilă. Însă nimeni nu se aștepta să piardă copilul. În toamnă, câștigătoarea ”Masterchef” ar fi trebuit să-l aducă pe lume pe cel de-al patrulea membru al familiei. Dar… situația a luat o turnură urâtă, iar inima bebelușului a încetat să mai bată.

Acum, Aida îl acuză pe medicul care i-a monitorizat sarcina de cele întâmplate după ce i-ar fi spus că nu mai este nevoie să facă o ecografie. Atunci și-a dat seama că trebuie să se consulte și cu alt doctor.

”La penultima vizită… Am făcut o programare cu o lună înainte, am ajuns acolo și mi s-a spus că nu e necesar să mi se facă o ecografie. Am zis că am nevoie să știu că copilul e bine și pentru muncă. El mi-a răspuns că nu e necesar, că ecografia poate să mi-o scrie și de mână, de altfel ceea ce și făcut. Mi-a scris o ecografie de mână bazându-se pe ultima ecografie făcută cu o lună înainte”, a spus Aida în cadrul unei emisiuni TV.

A fost la un pas de moarte

Bebelușul era mort de aproximativ patru săptămâni, iar vedeta a fost și ea la un pas de moarte. Aida Parascan a fost nevoită să nască natural, iar ceea ce a îndurat este greu de descris în cuvinte.

”Am fost nevoită să-l nasc natural. Am născut 3 copii pe cale naturală și nu cred că am îndurat cât am făcut-o de data asta. Corpul nefiind pregătit… De când au început contracțiile din 2 în 2 minute, cred că vreo 6 ore și jumătate a durat. Era întreg. Eu nu am putut să mă uit. Nu era bucăți, din câte mi s-a spus era întreg, dar începuse să se descompună. Nu știu, nu l-am văzut”, a mai povestit Aida Parsacan.