Alan Arkin, actorul îndrăgit de români pentru prestațiile sale demne de Oscar, a murit! În ultima perioadă fusese o figură des întâlnită în producțiile Netflix

Alan Arkin s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Actorul a fost foarte îndrăgit pentru prestațiile sale demne de Oscar. Anunțul decesului a fost făcut în cursul zilei de vineri, 30 iunie 2023, de către familia sa. Iată mai jos, în articol, informații despre Alan, figura des întâlnită în producțiile Netflix.

Alan Arkin și-a dedicat aproape întreaga viață pe scenă, în lumina reflectoarelor. După mai bine de șase decenii în care a interpretat rolurile unor personaje apreciate de privitori, familia a anunțat că actorul a decedat. Alan Arkin a murit la vârsta de 89 de ani, în casa din California, Carlsbad. Fiii actorului, Adam, Matthew și Anthony, sunt cei care au transmis anunțul trist. Cei trei copii ai lui au mărturisit că a fost un om foarte talentat.

„Tatăl nostru a fost o unică şi talentată forţă a naturii, atât ca artist, cât şi ca om. Soţ iubitor, tată, bunic şi străbunic, el a fost adorat şi i se va simţi foarte mult lipsa”, se arată în comunicatul familiei, potrivit Dailymail.co.uk.

Vezi și DOLIU LA HOLLYWOOD! UN ÎNDRĂGIT ACTOR DIN FILMUL TITANIC A MURIT

Alan Arkin a interpretat roluri care i-au adus premiul Oscar

De-a lungul carierei sale, Alan Arkin a jucat în numeroase filme. De altfel, a fost nominalizat de patru ori la premiul Oscar, reușind să câștige unul dintre acestea. Pelicula care i-a adus premiul a fost „Little Miss Sunshine” din anul 2006. În film, Alan a interpretat rolul unui bunic consumator de heroină. De altfel, în anul 1963, actorul a câștigat premiul Tony, pentru un rol pe care l-a interpretat pe scenă. A jucat în piesa „Enter Laughing” a lui Carl Reiner.

De altfel, a primit și o serie de nominalizări la Emmy, chiar și după vârsta de 80 de ani. A jucat și în seria TV „The Kominsky Method”, cu Michael Douglas. Totodată, primele sale experiențe cu scena au fost când a cântat într-un grup de folk, în anii 1950. Iată câteva pelicule îndrăgite de privitori:

– „The Seven-Per-Cent Solution” din anul 1976;

– „The In-Laws”, anul 1979;

– „Edward Scissorhands” din anul 1990;

– „Glengarry Glen Ross”, în anul 1992;

– „Grosse Pointe Black”, în 1997;

– „The Slums of Beverly Hills”, anul 1998;

– „Get Smart”, anul 2008;

– „Sunshine Cleaning”, anul 2008;

– „Stand Up Guys”, anul 2012;

– „Argo”, anul 2012 (peliculă regizată de Ben Affleck);

– „Going in Style”, în anul 2017.

Vezi și CÂNTĂREȚUL DE 33 DE ANI S-A SINUCIS, LA 2 ANI DE CÂND A MINȚIT CĂ ARE CANCER. INCREDIBIL CE A SCRIS ÎN BILETUL DE ADIO

Sursă foto: capturi video YouTube