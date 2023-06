Doliu la Hollywood! Un îndrăgit actor din filmul Titanic a murit

O nouă veste tristă a lovit lumea cinematografiei de la Hollywood. Îndrăgitul actor Lew Palter a murit la vârsta de 94 de ani. El se lupta de mulți ani cu o boală necruțătoare.

Pe 21 mai 2023, Lew Palter a murit la vârsta de 94 de ani, în casa sa din Los Angeles, după o lungă luptă cu cancerul pulmonar. El a avut o carieră îndelungată la Hollywood, însă a rămas în amintirea tuturor pentru rolul magnatului Isidor Straus, pe care l-a interpretat în filmul Titanic, regizat de James Cameron.

Actorul Lew Palter a murit. El era cunoscut pentru rolul din filmul Titanic, regizat de James Cameron

Mai exact, Palter apare în celebra imagine în care stă în pat alături de soția sa, îmbrățișați și ținându-se de mână, în timp ce Titanicul se scufundă. Rolul pe care l-a interpretat Lew Palter în filmul Titanic a fost, de fapt, cel al unui strămoș al soției CEO-ului OceanGate. Această companie deținea submersibilul Titan, care în urmă cu câteva zile a suferit o implozie în timp ce se scufunda către epava Titanicului.

Lew Palter s-a născut pe data de 3 noiembrie 1928, în New York, Statele Unite ale Americii. În afara carierei de la Hollywoood, el a fost un foarte apreciat profesor în cadrul Institutului de Arte din California. De-a lungul anilor, Palter a instruit zeci de tineri în arta cinematografiei. Printre studenții săi se numără și actori celebri ca Don Cheadle și Ed Harris. În anul 2013, Palter și-a încheiat activitatea pedagogică.

De-a lungul carierei, Lew Palter a apărut și în numeroase seriale TV, printre care se numără Delvecchio, The Flying Nun, Hill Street Blues, LA Law, The Doris Day Show, Columbo, The Brady Bunch, Baretta, The Waltons, Cagney & Lacey și The A-Team.

Totodată, Palter a regizat numeroase piese de teatru pe Broadway, inclusiv drama lui Tom Topor, „Nuts”. Aceasta a fost ulterior ecranizată, în anul 1987, având-o pe Barbra Streisand în distribuție.

