Fanii serialului Friends, în doliu! Celebrul actor Paxton Whitehead a murit la spital, după un accident

Pe data de 15 iunie, Paxton Whitehead și-a găsit sfârșitul, la vârsta de 85 de ani. Actorul din Friends era cunoscut și iubit în întreaga lume pentru rolurile sale emblematice. Vestea morții sale a venit abia pe data de 20 iunie, de la fiica sa, Alex Whitehead-Gordon, care a dezvăluit și cauza decesului.

Paxton Whitehead ar mai fi avut zile de trăit, dacă nu ar fi suferit un accident. Potrivit spuselor fiicei sale, s-a stins ca urmare a complicațiilor apărute după o căzătură. În aceste momente delicate, familia regretatului artist nu a vrut să ofere mai multe detalii. Actorul s-a stins la un spital din Virginia, după ce medicii nu au putut să mai facă nimic pentru a-l salva.

Fanii serialului emblematic Friends nu se așteptau la o asemenea veste tristă. Mulți îl știau pe Paxton de pe vremea în care și-a făcut apariția în producția atât de iubită ca șeful lui Rachel (interpretată de Jennifer Aniston), la Bloomingdale’s.

Actori din întreaga lume îl plâng pe Paxton Whitehead

Redăm doar câteva dintre mesajele postate de artiști din întreaga lume, după moatea lui Paxton Whitehead:

„Paxton Whitehead a murit: actorul de scenă care a jucat de asemenea Foil To Rodney Dangerfield cu Sally Kellerman și a revenit la „Mad About You died” avea 85 de ani”, a spus actrița Sybil Danning.

„Îmi pare foarte rău să aud de moartea lui Paxton Whitehead, care l-a jucat pe Sherlock Holmes pe scenă în The Crucifier of Blood din 1978-1979. El a fost probabil cel mai bine cunoscut publicului american din rolul său din Back to School (unde Rodney Dangerfielr a glumit: „Ascultă, Sherlock!”) și din numeroasele sale apariții din anii 1990, inclusiv Frasier, Caroline in the City, Ellen, 3rd. Rock from the Sun, The Drew Carey Show, Mad About You și Friends. Am avut ocazia să-l cunosc și să vorbesc cu el la cina anuală a lui Baker Street Irregulars în 2007. Frasier, Caroline in the City, Ellen, 3rd Rock from the Sun, The Drew Carey Show, Mad About You și Friends”, a spus actorul Scott Monty.

„Paxton Whitehead ne-a părăsit la vârsta de 85 de ani. Un actor genial, un regizor bun și un bărbat drăguț. Mi-a oferit unul dintre primele mele slujbe când aveam 22 de ani, regăsindu-l în producția din Vancouver Playhouse How the Other Half Loves și nu voi uita niciodată cât de mult m-a învățat. De asemenea, a fost un minunat director artistic al Festivalului Shaw și a prezentat un spectacol în Charley’s Aunt, care rămâne cel mai amuzant unul pe care l-am văzut vreodată.

Mi-a dat un sfat foarte valoros. Era un fanatic de bridge și – dorind să petreacă mai mult timp în fermecătoarea lui companie – am încercat să învăț jocul. După mai multe runde dezastruoase, m-a luat deoparte în liniște și a spus „Richard, dacă cineva, pe undeva, te întreabă vreodată dacă joci bridge, spune-le că nu faci”. Mulțumesc, Paxton, pentru asta și multe altele. Vei fi foarte dor de tine”, a spus Richard Ouzounain, jurnalist și director de teatru.

