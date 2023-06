Doliu în lumea filmului! Actorul Paul Geoffrey a murit

În cursul zilei de sâmbătă, 3 iunie 2023, o veste tristă a lovit lumea filmului. Actorul Paul Geoffrey a murit la vârsta de 68 de ani, după o lungă luptă cu o boală necruțătoare. Britanicul era cunoscut pentru câteva roluri memorabile.

Moartea lui Paul Geoffrey a produs multă tristețe în lumea cinematografiei. Actorul britanic era cunoscut pentru prestațiile sale excelente din serialul „Better Call Saul” și filmele „Excalibur” și „Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes”. El se lupta de o lungă perioadă de timp cu cancerul, iar din păcate, boala l-a răpus în cele din urmă. Geoffrey era căsătorit cu Sue Taylor cu care avea împreună trei copii, Alex, Oliver și Daisy.

A murit actorul Paul Geoffrey. Britanicul se lupta de mulți ani cu o boală necruțătoare

Paul Geoffrey s-a născut pe data de 12 februarie 1955 în Surrey, Regatul Unit al Marii Britanii. La începutul anilor 1990 el s-a mutat în Santa Fe, New Mexico, și a devenit agent imobiliar. Și-a continuat însă și cariera de actor, în paralel.

Cel mai cunoscut rol al lui Paul Geoffrey a fost cel din filmul „Excalibur”, în care l-a interpretat pe Perceval. Filmul redă legenda Regelui Arthur și a cavalerilor mesei rotunde. La ediția din anul 1981 a festivalului de la Cannes, filmul a obținut premiul pentru cea mai bună contribuție cinematografică. În același an, filmul a primit și o nominalizare la premiile Oscar, la categoria „best cinematography”.

Un alt rol emblematic al lui Geoffrey a fost cel din filmul „Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes”, din anul 1984, regizat de Ralph Richardson. Britanicul l-a interpretat pe Lord John „Jack” Clayton. În anul 1992, Geoffrey a interpretat rolul domnului Lockwood în adaptarea piesei „Wuthering Heights”, scrisă de Emily Bronte. El a avut-o ca parteneră pe actrița Juliette Binoche. A avut roluri mai puțin importante în filme precum „Zina”, „Anna Karenina” și „The Staircase”.

Paul Geoffrey a avut o activitate intensă și în televiziune, el apărând în mai multe seriale de succes printre care „The Jewel in the Crown”, „The Man from Moscow”, „Napoleon and Josephine: A Love Story”, „The Manageress”, „Spyship”, „Acapulco HEAT” „Better Call Saul” și seria „Get Shorty”.

