Mihai Mălaimare, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a povestit cum pe vremea în care era student în anul al II-lea a avut o revelație cu privire la statutul său profesional. Atunci a avut parte de un șoc puternic, căzându-i părul, după ce a realizat că nu ar putea fi cel mai mare actor român. Pentru a putea viziona discuția integrală dintre maestrul Mihai Mălaimare și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

În cadrul interviului, Mihai Mălaimare a dezvăluit ce alte parcursuri profesionale ar fi putut avea dacă făcea alte alegeri, de-a lungul vieții. Totodată, marele actor a vorbit despre șocul suferit în timp ce făcea duș.

„E în totalitate vina mea„

Mihai Mălaimare: Aș fi putut fi un foarte bun chirurg. Sunt convins de asta. Am o anume tărie de caracter în fața rănilor și a dezastrelor, pot pune mâna și pot îndrepta. Aș fi putut fi un foarte bun portar de fotbal. Am fost, de altminteri. Aș fi putut fi un senzațional, mărturisesc, jucător de tenis de câmp. Dacă aș fi avut inteligența ca atunci când m-am întâlnit cu racheta, să o fac prin intermediul unui antrenor. Aș fi putut, dar aici e în totalitate vina mea, să fiu un violonist celebru.

Adrian Artene: Ați urmat școala de muzică.

Mihai Mălaimare: Am făcut școala de muzică pentru că am vrut eu, pentru că am iubit vioara, dar, din nefericire la vremea aia, și n-a fost cineva lângă mine ca să-mi deschidă ochii, am iubit mai mult mingea. Aș fi putut fi un profesor de istorie foarte bun, cred că m-ar fi dat afară destul de repede pentru că eu afirm sus și tare că istoria, așa cum se predă în România, este falsă. Este o istorie mincinoasă.

„Am realizat că nu voi fi niciodată cel mai mare actor român”

Adrian Artene: Dumnezeu a avut pentru dumneavoastră, asemenea unui mare pictor, un drum de desenat. În acel Botoșani, unde merii de pe dealuri cădeau peste dumneavoastră, după cum afirmați, s-a născut marele actor Mihai Mălaimare.

Mihai Mălaimare: Eram în anul II de facultate și stăteam la cămin, un cămin vizavi de Hotelul Nord și m-am dus, am făcut duș și când m-am întors, colegul meu m-a întrebat ce e cu mine. Eram schimbat la față, pentru că am realizat, în timp ce făceam duș, că nu voi fi niciodată cel mai mare actor român. Brusc, am avut această revelație. Fermă, precisă, fără nicio urmă de îndoială. Probabil că pe fața mea se citea această dezbatere cu mine însumi și cu destinul, dar, în același timp, îmi căzuse părul. Eu aveam plete până pe umăr. Probabil că a fost un șoc, cine știe.

