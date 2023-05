Doliu în lumea cinematografiei! Ray Stevenson, actorul din Thor și Vikings, a murit în timpul filmărilor

Pe data de 23 mai, impresarul lui Ray Stevenson a confirmat decesul artistului. Renumitul actor a jucat în filme precum Thor, serialele Divergent, Rome, Vikings și multe altele și avea fani din întreaga lume. Decesul său fulgerător, la doar 58 de ani, este învăluit în mister.

Ray Stevenson lucra la un film de acțiune, Cassino in Ischia. În perioada aceasta, a fost internat în spital, dar firma de PR, care se ocupă de imaginea sa, nu a dorit să ofere mai multe detalii, ci doar să-i confirme decesul, survenit cu doar 4 zile înainte de a împlini 59 de ani. Artistul a lăsat în urma sa trei fii pe care îi are cu antropologul italian Elisabetta Caraccia, pe care a cunoscut-o în timp ce lucra la „Roma”.

Ray Stevenson, o viață în lumina reflectoarelor

Actorul s-a născut în Irlanda de Nord, în anul 1964. Când avea 8 ani, familia lui s-a mutat în Anglia, acolo unde a urmat școala de teatru Bistrol Old Vic și a lucrat la televiziunea britanică. Debutul în lumea marilor ecrane și l-a făcut în anul 1998, în producția The Theory of Flight. Din anul 2004, a fost recunoscut și pentru rolul din Regele Arthur, unde era cavaler al mesei rotunde. Ani mai târziu, a bătut palma și cu Disney pentru Marvel Punisher: War Zone.

Printre rolurile sale emblematice din ultimii ani, se numără și cel din primele 3 filme cu Thor, în care l-a jucat pe războinicul asgardian Volstag. Alte roluri proeminente în film au inclus trilogia Divergent, GI Joe: Retaliation și The Transporter: Refueled.

Artiștii sunt în doliu

Artiști, prieteni, apropiați din întreaga lume îl plâng pe Ray Stevenson. Redăm doar câteva dintre primele reacții ale actorilor cu care a împărțit platourile de filmare:

„Șocat să aud despre moartea lui Ray Stevenson. A plecat prea curând. A fost o experiență grozavă să lucrez cu el. Odihnească-se în pace. Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familia lui și de cei dragi, în această perioadă dificilă”, a transmis actorul NTR Jr., cu care a fost coleg în filmul RRR.

„Șocant… Nu pot să cred vestea asta. Ray a adus atât de multă energie și vitalitate cu el în platouri. A fost contagios. Lucrul cu el a fost o bucurie pură. Rugăciunile mele sunt alături de familia lui. Odihnească-se în pace”, a transmis actorul Rajamouli.

Actorul englez James Purefoy, care a jucat alături de Stevenson la Roma, l-a descris drept un „actor genial, curajos, mai mare decât viața, care a completat fiecare rol pe care l-a jucat până la refuz”.

