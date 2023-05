Filmul controversat românesc care este pe locul 1 în top pe Netflix, acum, în mai 2023

Filmul românesc „Romina, VTM” continuă să stârnească numeroase controverse. Însă, chiar și așa, publicul pare să îndrăgească producția românească. După recordul doborât în cinematografe, filmul regizat de Paul-Răzvan Macovei a ajuns locul unu și în online. Mai exact, în luna mai 2023, „Romina, VTM” este pe locul unu în topul Netflix.

Producția „Romina, VTM” a avut lansarea la începutul anului, în data de 6 ianuarie. În primul weekend, în care a fost difuzat în cinematografe, filmul a ajuns pe primul loc în box office-ul românesc, aducând venituri de 6.553.905 de lei, după ce a fost văzută în săli de 233.208 de spectatori. Pelicula este produsă de Vidra Production în colaborare cu Selly Media Network.

În filmul, ce se află pe locul unu în topul Netflix din luna mai, joacă o serie de nume cunoscute din industria muzicală, dar și cea cinematografică. Personajul principal este interpretat de către Nicole Cherry, iar din distribuție mai fac parte: Țzancă Uraganu, Matei Dima (Bromania), Selly, Costel Biju, Cosmina Păsărin, YNY Sebi, Rareș Mariș, etc. Povestea filmului, ce se află pe locul unu în topul Netflix, o urmărește pe Romina în încercarea de a salva terasa tatălui ei din Costinești.

„Romina, personaj interpretat de cântăreața Nicole Cherry, încearcă să salveze terasa tatălui ei din Costinești. Ajunge să se îndrăgostească de Valentin (personaj interpretat de Rareș Mariș), un turist care se află în vacanță la Costinești, venit cu planul de a cânta la chitară, la mare. Romina, o fată cu suflet mare, îl ajută să devină un artist adevărat. În peisaj apare apoi Gino, fostul iubit al Rominei, care îl face pe Valentin să devină gelos”, se arată în sinopsisul filmului.

„Romina, VTM”, un film controversat

„Romina, VTM” este un film destul de controversat. Apariția manelelor pe coloana sonoră a stârnit numeroase comentării. Au existat mulți cârcotași care au spus că filmul este unul slab, cu un limbaj facil, ce nu promovează principii solide.

Însă, Paul-Răzvan Macovei, regizorul filmului, spune că aceia care privesc atent o să înțeleagă că pelicula are și un mesaj educativ. Însă, pe lângă asta, regizorul spune că spectatorii trebuie să înțeleagă că filmul este făcut pentru a aduce bună dispoziție și că nu ar fi avut cum să abordeze teme mai seriose.

„«Romina, VTM» are manele, anumite melodii sunt în sound-trackul producției, dar nu apar în film. Aceasta este o practică comună pentru filmele pe care le produce Vidra, și anume: produci un album întreg despre universul Romina care să ajute și la promovare, printre altele.

Părerea mea personală este că subiectele provocatoare sunt binevenite întotdeauna. Am încercat să facem un feel good movie; până la urmă, filmul este o poveste de dragoste la Costinești. Adică, este ceva foarte frumos acolo și producția are niște învățături foarte bune. Că nu este bine să furi, de pildă. Există personajul care învață că dacă fură are beneficii doar pe termen scurt, așadar publicul primește o lecție bună. Că nu este bine să înșeli.

Filmul are cele mai bune, mai drăguțe și mai pozitive intenții. Frumos este când vedem că «Romina, VTM» primește atât de multe mesaje de apreciere, pe toate platformele. Da, unii pricep că este un film de feel good și o iau ca atare, alții nu pricep, critică și se raportează la alte lucruri”, a declarat Paul-Răzvan Macovei, potrivit b365.ro.

