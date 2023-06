Sergio Calderón, actorul din Pirații din Caraibe și Man in Black, a murit la spital

Pe data de 31 mai, Sergio Calderón a murit într-un spital din Los Angeles. Vestea tristă a decesului său a fost dată de către un purtător de cuvânt al familiei. Celebrul actor avea 77 de ani.

În doar o lună, Sergio Calderón ar fi împlinit 78 de ani, dar sfârșitul l-a găsit în ultima zi a lunii mai, din cauze naturale. Născut pe data de 21 iulie 1945, actorul s-a mutat când avea doar 10 ani, în Mexico City. Ulterior, a studiat la Institutul Andreas Soler al Asociației Naționale a Actorilor. Debutul pe ecran și l-a făcut pe marile ecrane în The Bridge in the Jungle, în anul 1970. De atunci, a reușit să fie observat și să apară în multe filme de succes care l-au ajutat să aibă o carieră de mai bine de jumătate de secol. Printre filmele pentru care va rămâne emblematic, se numără: Man in Black, Pirații din Caraibe și multe altele.

(CITEȘTE ȘI: Doliu în televiziune! Familia renumitului magician care a creat Magic Castle a făcut tristul anunț)

Fanii lui Sergio Calderón, în doliu. Mesaje de „adio” pentru marele actor

Redăm doar câteva dintre mesajele pe care le-au postat artiștii, după moartea colegului lor de breaslă:

„Actorul din Pirații din Caraibe Sergio Calderón a murit, la vârsta de 77 de ani. Actorul, care a apărut în franciza Disney, precum și în filmul din 1997 Men in Black, a avut o carieră de actor de șase decenii. Un purtător de cuvânt al familiei a confirmat că actorul a murit într-un spital din Los Angeles miercuri (31 mai) din cauze naturale”, a spus Reafiel V Olimba, actriță.

„RIP Sergio Calderón Sergio, amabilul actor mexican care și-a pus amprenta în filme notabile precum „Socrii”, „Bărbații în negru” și „Piratii din Caraibe 3: La capătul lumii:, a murit pe 31 mai. Avea 77 de ani. Calderón a portretizat un revoluționar mexican la începutul secolului al XX-lea în „Duck, You Sucker!” (1971), de Sergio Leone, și a fost un ucigaș șef al poliției mexicane alături de Albert Finney în „Under the Volcano” (1984) de John Huston. Născut pe 21 iulie 1945, Calderón s-a mutat din casa lui dintr-un sat tropical în Mexico City când avea 10 ani și a studiat la Instituto Andrés Soler al Asociației Nacional de Actores.

Apoi și-a făcut debutul pe ecran în „The Bridge in the Jungle” (1970), cu John Huston. Printre cele trei duzini de filme din CV-ul său s-au numărat „The Revengers” (1972), „The Children of Sánchez” (1978), „Old Gringo” (1989), „The Missing” (2003), „The Ruins” ( 2008) și „Little Fockers” (2010). El a apărut și în ultimul sezon al serialului FX „Better Things” anul trecut. Sergio a apărut în două western-uri europene, menționat anterior „Duck You Sucker” în 1971, ca revoluționar mexican, iar în „Blood Red” din 1988, în rolul lui Perez”, a transmis Tom Betts, actor.

(CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea cinematografiei! Renumitul actor John Beasley a murit brusc, după ce a ajuns la spital)