„Albă ca Zăpada” nu va mai fi înconjurată de cei șapte pitici, în noul film! Motivul pentru care Disney a luat decizia controversată

Încă o premieră la Disney! „Albă ca Zăpada”, noul film ce va urma să apară în anul 2025, nu va mai avea „pitici”. Compania străină a prezentat o ecranizare a acestei producții, unde prințesa nu va mai fi înconjurată de „cei șapte pitici”, ci de „creaturi magice”. Decizia ar fi fost luată pentru a nu jigni persoanele cu nanism. Ce alte schimbări vor mai avea loc?

Noul film „Albă ca Zăpada”, o adaptare modernizată a filmului din 1937, vine cu noi schimbări. Disney a anunțat că producția nu va avea „cei șapte pitici”, pentru a nu jigni persoanele cu nanism, ci „creaturi magice”, scrie Variety. Compania străină a prezentat o avanpremieră a viitorului remake live-action Albă ca Zăpada. De asemenea, premiera filmului a fost amânată, iar acesta va apărea în anul 2025.

Nu sunt singurele schimbări care au avut loc în noul film „Albă ca Zăpada”. Prințesa din povestea fraților Grimm nu va mai fi o tânără timidă și neajutorată, ci independentă şi feministă. Chiar Gal Gadot, actrița care o interpretează pe malefica mamă vitregă, a spus că „Albă ca Zăpada” din noul film nu va mai aștepta să fie salvată de prinț.

„Nu va fi salvată de prinţ şi ea va fi cea care va stabili regulile”, a transmis Gal Gadot, într-un interviu pentru Entertainment Weekly.

First look at Disney’s live-action ‘SNOW WHITE’ starring Rachel Zegler.

In theaters March 21, 2025. pic.twitter.com/QEC6Oclans

