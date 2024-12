Alegeri parlamentare 2024 | Cine a câștigat în Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu

Astăzi, 1 decembrie 2024, este o zi importantă pentru România. Nu numai că este Ziua Națională, ci au loc și alegerile parlamentare din 2024. Cine a câștigat în Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu?

Rezultatele preliminare vor fi anunțate în această seară, imediat după închiderea secțiilor de votare, programată la ora 21:00, prin sondaje de tip exit-poll.

UPDATE 17:00

Peste 7,5 milioane de români au mers să voteze la alegerile parlamentare 2024. Este important de precizat faptul că prezența la vot a ajuns la pragul de 40%.

În Harghita, prezența a fost una semnificativă, 46,60% au votat. Cu toate acestea, la celălat pol se află județul Vaslui, unde numai 28,46% s-a prezentat pentru a-și exercita dreptul constituțional.

Pentru realizarea acestora, Biroul Electoral Central (BEC) a autorizat patru institute de cercetare sociologică: Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, The Center for International Research and Analysis (CIRA), Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) și ARA Public Opinion.

Alegeri parlamentare 2024

Partidele tradiționale precum Partidul Social Democrat (PSD), Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) s-au confruntat cu formațiuni mai recente, inclusiv Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și Uniunea Salvați România (USR). Cu atât mai mult, candidați independenți și reprezentanți ai minorităților naționale s-au aflat pe listele de vot, încercând să obțină mandate.

„Activitatea de asigurare a protecţiei transporturilor buletinelor de vot şi a celorlalte materiale electorale de la locurile de depozitare către secţiile de vot s-a încheiat fără probleme. Totodată, angajaţii MAI au preluat în pază secţiile de vot pentru această noapte, urmând să le predea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, mâine dimineaţă, la ora 6,00, cu sigiliile intacte”, a precizat purtătorul de cuvânt al MAI, potrivit Agerpres.

După sondajele de exit-poll, voturile vor fi numărate oficial sub stricta supravehere a autorităților electorale. Rezultatele complete, care vor confirma structura viitorului Parlament, sunt așteptate în zilele următoare. Acestea vor defini prioritățile și echilibrul de putere politică în următorul mandat legislativ.

Rămâne de văzut ce informații mai apar cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare 2024.

