Alertă ANM! Meteorologii au emis două avertizări cod galben. Ninsorile și viscolul nu se opresc  

Veștile proaste din partea meteorologilor continuă. Se pare că luna februarie este una capricioasă, iar vremea rea continuă să fie prezentă. Meteorologii au emis două noi alerte cod galben. Este vorba despre un cod galben de ninsori însemnate cantitativ și viscol, dar și despre unul de intensificări ale vântului.

Cod galben de ninsori însemnate cantitativ și viscol

Meteorologii vin cu noi vești proaste. Se pare că vremea rea își va mai face simțită prezența și în zilele următoare. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben ninsori însemnate cantitativ și viscol, în zona de munte. În zona Carpaților Occidentali și în cea din jumătatea de nord a Carpaților Orientali va ninge abundent. Avertizarea este valabilă în intervalul 01 februarie, ora 10.00– 03 februarie, ora 10.00.

„În intervalul menționat, la munte temporar va ninge, însemnat cantitativ îndeosebi în zona Carpaților Occidentali și în cea din jumătatea de nord a Carpaților Orientali (unde prin acumulare vor fi cantități de precipitații de peste 30…40 l/mp) și se va depune strat consistent de zăpadă.

Vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la peste 1700 m, temporar rafalele vor depăși 80…90 km/h, va fi viscol și vizibilitatea scăzută”, anunță meteorologii.

De asemenea, a mai fost emisă o avertizare cod galben de intensificări locale ale vântului în Transilvania și Oltenia. Vântul va sufla cu viteze în general de 55…65 km/h. Avertizare este valbilă în intervalul: 01 februarie, ora 10.00 – 03 februarie, ora 10.00.

„Pe parcursul zilelor de miercuri (1 februarie) și joi (2 februarie), local și temporar, în Transilvania și Oltenia vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 55…65 km/h. Intensificări temporare ale vântului vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului”, au mai anunțat meteorologii.

(CITEȘTE ȘI: ALERTĂ ANM! A FOST EMIS UN COD GALBEN DE VISCOL. CE ZONE SUNT VIZATE)

Un val de aer polar lovește România

Un val de aer polar va lovi România. Acesta va începe să își facă simțită prezența încă de duminică și se va resimți pe tot parcursul săptămânii viitoare. În această perioadă, temperaturile maxime se vor încadra între -8 şi 2 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni și în nordul Moldovei. Nopțile și diminețile vor fi geroase, cu minime cuprinse între -20 şi -7 grade. Aceste temperaturi scăzute se vor resimți puternic în toată țara. De exemplu, în Capitală nopțile o să fie geroase cu temperaturi cuprinse între -8 și -10 grade.

„Săptămâna viitoare vor fi temperaturi care pe parcursul nopților vor fi preponderent negative, cu cele mai coborâte valori, nu numai în zonele depresionare din estul Transilvaniei, unde este posibil să consemnăm valori sub -15 grade, dar și în regiunile intracarpatice. Este posibil în zonele mai joase să vorbim de valori sub pragul de ger, sub -10 grade, inclusiv în Capitală, să ne apropiem de -9 grade Celsius” , a declarat Elena Mateescu, director ANM.

(VEZI ȘI: CÂT VA STA ÎN ROMÂNIA VALUL DE AER POLAR? ANM A FĂCUT ANUNȚUL DESPRE CÂT VA ȚINE FRIGUL, DE FAPT)