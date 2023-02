Cât va sta în România valul de aer polar? ANM a făcut anunțul despre cât va ține frigul, de fapt

Cei care credeau că au scăpat de ger și de vremea rea s-au înșelat. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și au anunțat un nou val de aer polar ce va lovi România. Temperaturile scad radical, iar termometrele vor indica chiar -20 grade Celsius.

Un val de aer polar va lovi România. Acesta va începe să își facă simțită prezența încă de duminică și se va resimți pe tot parcursul săptămânii viitoare. În această perioadă, temperaturile maxime se vor încadra între -8 şi 2 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni și în nordul Moldovei. Nopțile și diminețile vor fi geroase, cu minime cuprinse între -20 şi -7 grade. Aceste temperaturi scăzute se vor resimți puternic în toată țara. De exemplu, în Capitală nopțile o să fie geroase cu temperaturi cuprinse între -8 și -10 grade.

„Săptămâna viitoare vor fi temperaturi care pe parcursul nopților vor fi preponderent negative, cu cele mai coborâte valori, nu numai în zonele depresionare din estul Transilvaniei, unde este posibil să consemnăm valori sub -15 grade, dar și în regiunile intracarpatice. Este posibil în zonele mai joase să vorbim de valori sub pragul de ger, sub -10 grade, inclusiv în Capitală, să ne apropiem de -9 grade Celsius” , a declarat Elena Mateescu, director ANM.

Prognoza pentru luna februarie

De asemenea, directorul ANM a mai anunțat că luna februarie nu o să fie pe placul multora. Până la jumătatea lunii, temperaturile se vor menține scăzute. Însă, în a doua parte a lunii, valorile termice vor începe să crească și este posibil chiar să depășească normalul perioadei. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor lipsi.

„Săptămâna 6-13 februarie, așa cum arată și actualizarea estimărilor meteorologice, din punct de vedere al regimului de temperaturi este o săptămână mai rece decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării. Și într-adevăr, până la sfârșitul lunii februarie ne așteptăm la un semnal din perspectiva unui deficit al cantităților de precipitații, în mod tradițional luna februarie fiind cea mai săracă lună în precipitații a anului și a iernii.

Din a doua parte a lunii februarie ne așteptăm cel mult să înregistrăm la nivel local, mai ales în partea de sud şi sud-vest, temperaturi ușor peste normă. Iată că și ultima lună de iarnă va fi caracterizată prin aceeași alternanță de perioade mai reci, dar cu siguranță și zile mai călduroase”, a mai spus Elena Mateescu.

