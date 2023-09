Alertă în România! Cristian Filip, un influencer milionar de 21 de ani, a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune imediat la Poliție

În seara de 28 spre 29 septembrie, Filip Cristian, în vârstă de 21 de ani, a dispărut. Poliția Română a fost anunțată vineri și cere ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi pe influencer. Tânărul afacerist, care ar fi milionar, este cunoscut atât în țară, cât și peste hotare.

Redăm anunțul făcut de către oamenii legii, cu privire la dispariția sa:

„Poliția Capitalei Solicită Sprijinul cetățenilor pentru depistarea unui tânăr dispărut.

La data de 29 septembrie, Poliția Capitalei a fost sesizată și solicită sprijin în vederea depistării unui tânăr care, la data de 28 septembrie 2023, în jurul orei 22:58, a plecat de la adresa de domiciliu din Sectorul 4 și nu a mai revenit până în prezent.

Tânărul dispărut se numește FILIP CRISTIAN TITAN, este în vârstă de 21 de ani și are următoarele semnalmente:

-înălțime: 1,80 m, greutate 70 kg, construcție atletică, ten alb, păr blond, fața rotundă, ochi căpui.

-la data dispariției purta adidași negri, cămașă închisă la culoare, pantaloni negri;

Cei care l-au văzut sau pot oferi detalii sunt rugați să anunțe Poliția Capitalei, apelând numărul unic de urgență 112”,

Cine este Filip Cristian, tânărul de 21 de ani care a dispărut

Încă de la 14 ani, Filip Cristian și-a croit un drum în lumea afacerilor. A început să ofere servicii de marketing digital din anul 2016, ajungând chiar să aibă propria sa agenție. În ultimii ani, a devenit cunoscut pe TikTok pentru faptul că făcea conținut despre bani și investițiile sale financiare. Are mai bine de 100.000 de urmăritori. Mai mult de atât, Colo, controversatul influencer care a fost acuzat că instigă la ură și viol asupra fetelor minore, l-a numit chiar „milionar”.

Provine dintr-o familie bună. Tatăl său este medic neurochirurg și a candidat atât în anul 2016, cât și în anul 2020 la funcția de primar al Sectorului 4 din Capitală.

Stil de viață luxos și faimă pentru tânărul de 21 de ani

Cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare au văzut că Filip Cristian nu duce deloc lipsa banilor. La doar 21 de ani, a reușit să își pună poze din destinații precum: Paris, Saint-Tropez, Barcelona și multe altele. Îi place să umble la costum și să posteze imagini cu mașini scumpe. Pentru a vedea imagini cu influencerul dispărut, intrați în GALERIA FOTO a acestui articol.

„Mă numesc Filip Cristian, antreprenor de succes de peste 3 ani, în vârsta de 19 ani.

Deţin o agenţie de Marketing Internațională in Statele Unite ale Americii (unde este şi fondul de investiții înregistrat), având clienți in toată lumea şi lucrând cu Start-Up- uri și companii cu profituri anuale de milioane de euro.

Expert în domeniul investițiilor in companii (stock-uri / acțiuni), administrând deja milioane de euro ale mai multe oameni de afaceri din toată lumea.

– Am ieşit în perioada 2017-2019 cel mai bun marketer din România. – Am ieşit managerul anului in 2019 pe firme de gaze naturale;

-Am ieşit cel mai bun comerciant de produse online din România;

– Cel mai bun vânzător de produse self-care din România;

– Locul 1 in agenții de marketing și publicitate online;

– Administratorul celui mai mare proiect de atrage a fondurilor europene;

– Cel mai tânăr antreprenor cu profituri de peste 1 milion de euro;

– Şi multe alte titluri şi premii oferite de diverse publicații”, spunea influencerul despre sine, în anul 2019.

