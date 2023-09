Gest inexplicabil al lui Dorian Popa după scandalul cu afaceristul Călin Donca. Influencerul a șters totul de pe rețelele de socializare

Călin Donca a fost reținut de DIICOT, iar imperiul lui a început să se clatine. Afaceristul este acuzat de evaziune fiscală, iar toți cei care au investit în afacerile acestuia cu panouri fotovoltaice sunt îngrijorați că au căzut pradă unei escrocherii. Printre aceștia se numără și Dorian Popa, căruia îi este teamă că a fost țepuit de fostul lui amic. Gestul neașteptat făcut de artist, după scandalul imens cu omul de afaceri. Ce a putut să facă influencerul?

Dorian Popa a investit bani frumoși în afacerile lui Călin Donca, cel care-i devenise și amic. Cei doi apăreau împreună des în mediul online, însă relația de prietenie s-a stricat după ce afaceristul a fost reținut de DIICOT, iar artistul n-a mai primit detalii cu privire la investițiile pe care le-a făcut. Cântărețul povestea, de curând, că nu-i răspunde nimeni la telefon atunci când vrea să se intereseze de sumele pe care i-a investit.

„Sunt șocat, sunt consternat și în același timp debusolat pentru că nu știu ce se întâmplă, nu știu ce urmează cu investițiile noastre. Parcurile există fizic, lucru care ne induce în eroare și mai tare pe noi cei care am investit acolo. Este posibil să fi fost părtaș la o escrocherie, ca să spun așa. Până acum noi cei care am reușit să ne reunim telefonic nu am reușit niciunul dintre noi să și încasăm ceva în urma investiției. Din păcate, din partea lui Călin Donca nu dăm de nimeni, nu răspunde nimeni la telefon, este așa un fel de ceață totală în care nu știm cum să acționăm”, a declarat Dorian Popa.

Gestul neașteptat făcut de Dorian Popa, după ce Donca a fost reținut

Pentru că a fost criticat pe internet de foarte multă lume, Dorian Popa s-a dezis de prietenia cu Donca. Așa că, n-a stat mult pe gânduri și a șters orice urmă a amiciției dintre el și afacerist. Mai mulți influenceri îl arată cu degetul pe Dorian Popa pentru gestul la care a recurs în momentul apariției scandalului în care a fost implicat partenerul său de afaceri, Călin Donca.

„Hâtz” a decis să șteargă toate urmele video ale acestei colaborări, însă gestul său a fost condamnat de mulți consumatori de TikTok sau Instagram. Aproape toate videoclipurile în care Dorian Popa apărea alături de Călin Donca s-au evaporat ca prin minune, la fel cum s-a întâmplat și cu cele în care artistul promova jocurile de noroc.

Alex Bodi, critici dure la adresa lui Dorian Popa

Unul dintre cei care l-au criticat pe Dorian a fost Alex Bodi. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu crede că artistul s-a înțeles bine cu Donca doar cât timp s-au distrat, au petrecut și au încasat bani. Apoi, când acesta a început să aibă probleme cu legea, brusc nu l-a mai susținut.

„Ce fel de om poți să fii când te dai prieten cu cineva doar la bine, petreceri, distracții, încasezi și bani. Stai cu omul acela la masă, calci în casa lui îi cunoști familia, iar când omul respectiv are probleme ești primul care se dezice de el. Și asta gratis, doar că îți țâțâie chiuloasa. Ce fel de caracter poți să ai tu ca om, ca bărbat. Și pe deasupra mai vorbești și de Dumnezeu, de credință de suflet curat, când tu ești cel mai mare Iuda. Morala: aveți grijă pe cine țineți lângă voi, cui îi dați să mănânce pentru că omul acesta este primul care se va răzvrăti împotriva ta gratis”, a spus omul de afaceri.