Alex Bodi îl atacă dur pe Dorian Popa, după ce artistul s-a dezis de Călin Donca: „Ești cel mai mare Iuda”

Călin Donca, afaceristul acuzat de manipularea pieței de capital, înșelăciune și evaziune fiscală, a lăsat în urma lui numai probleme. Dorian Popa, unul dintre oamenii care aveau încredere în milionar, este șocat de ceea ce s-a întâmplat și e gata să se întoarcă împotriva sa în cazul în care va fi ţepuit. Alex Bodi a luat atitudine în acest caz și l-a criticat pe celebrul artist.

Dorian Popa a cumpărat panouri fotovoltaice de la milionarul Călin Donca pentru casa lui, iar ulterior amândoi au investit într-un parc fotovoltaic. Artistul a mărturisit că nu știe și nu poate confirma dacă sunt adevărate sau nu acuzațiile care i se aduc afaceristului, iar mai mult decât atât, vloggerul este faptul că, după ce a fost reținut de DNA, i s-a prelungit detenția cu 29 de zile, ceea ce înseamnă existența unor dovezi în cazul său.

Cântărețul susține că l-a crezut inițial prieten pe Donca, datorită modului în care au colaborat și a rămas impresionat de stilul de viață al omului de afaceri. Acum, însă, este gata să se întoarcă împotriva lui, dacă va fi găsit vinovat.

„Sunt șocat, sunt consternat și în același timp debusolat pentru că nu știu ce se întâmplă cu investițiile noastre. Nu am reușit niciunul dintre noi să încasăm ceva în urma investiției. Parcurile există fizic, lucru care ne induce în eroare și mai tare pe noi cei care am investit acolo. Este posibil să fi fost părtaș la o escrocherie, ca să spun așa. Până acum noi cei care am reușit să ne reunim telefonic nu am reușit niciunul dintre noi să și încasăm ceva în urma investiției. Din păcate, din partea lui Călin Donca nu dăm de nimeni, nu răspunde nimeni la telefon, este așa un fel de ceață totală în care nu știm cum să acționăm”, a mărturisit Dorian Popa, notează Știrile Pro TV.

Alex Bodi, atac dur la adresa lui Dorian Popa: „Ce fel de om poți să fii”

Alex Bodi e de părere că Dorian Popa a procedat incorect, asta pentru că în momentul în care milionarul a fost arestat, artistul s-a dezis total de omul de afaceri.

„Ce fel de om poți să fii când te dai prieten cu cineva doar la bine, petreceri, distracții, încasezi și bani. Stai cu omul acela la masă, calci în casa lui îi cunoști familia, iar când omul respectiv are probleme ești primul care se dezice de el. Și asta gratis, doar că îți țâțâie chiuloasa. Ce fel de caracter poți să ai tu ca om, ca bărbat. Și pe deasupra mai vorbești și de Dumnezeu, de credință de suflet curat, când tu ești cel mai mare Iuda. Morala: aveți grijă pe cine țineți lângă voi, cui îi dați să mănânce pentru că omul acesta este primul care se va răzvrăti împotriva ta gratis”, spune Bodi pe TikTok.

