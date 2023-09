Călin Donca are o casă mai ceva ca-n telenovele! Se lăuda că a băgat în ea peste 1 milion de euro

Călin Donca, milionarul care a fost arestat preventiv, are o casă de-a dreptul luxoasă. Nu mai puțin de un milion de euro a investit pentru a-și face vila cu cele 16 camere. În cadrul unei intervenții televizate, se lăuda cu faptul că nu s-a uitat deloc la bani când a venit vorba de familia sa.

Tânărul de 39 de ani a ajuns pe mâna autorităților, fiind cercetat pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune cu criptomonede. În doar câțiva ani, a reușit să facă o avere impresionantă și să ajungă nu doar în topul Forbes, ci și unul dintre cei mai cunoscuți magnați ai țării. Din averea considerabilă pe care o are, și-a cumpărat și o vilă la care mulți nici nu ar visa.

Călin Donca, vilă de lux în Brașov

Vila în care locuiește nu doar că are 16 camere, ci are și o piscină interioară, sală de sport, cinematograf și un dormitor „regal” cu un pat imens, în care doarme alături de soție și cei 5 copii. De asemenea, are și un garaj imens în care își ține mașinile de peste două milioane de euro.

„Pentru sănătatea mea nu am făcut niciodată un calcul, pot să estimez, dar nu vreau să știu. Având copii, a fost o plăcere să avem un loc în care să petrecem frumos. Până să avem copii, am pus accentul pe mașini”, a spus Călin Donda la Acces Direct, în urmă cu mai mult timp, despre casa lui.

De la o garsonieră în Reșița la un adevărat palat

În cadrul unei intervenții televizate, Călin Donca recunoștea că a crescut într-o garsonieră minusculă și că a fost extrem de amărât. Faptul că nu avea nici măcar bani de mâncare l-a ambiționat, spune el, să devină milionar. Despre cât de corecte au fost mijloacele sale, nu a mai dat detalii.

„Eu am fost născut în Reșița, într-o garsonieră de 20/24 de mp, deci vin de la o condiție normală, iar lucrul acesta a fost o bucurie și mi-a creat foarte multă foame să reușesc. Eram sătul de sărăcie, mâncam în fiecare zi cu pâine și ulei, iar treptat am făcut totul pe mâinile noastre, a fost o bucurie că am putu să facem și cred că în România se poate. Ea se ocupă de casă și de copii, eu mă ocup de partea financiară. N-am voie să dau greș. S-au reușesc sau mor, dar nu mori, că duci”, a spus Călin Donca.

