Alertă în România! Nagy Ștefan, viceprimarul unei comune din Cluj, a dispărut în urmă cu 2 zile

Nagy Ștefan, viceprimarul comunei Suatu, din județul Cluj, a dispărut în urmă cu două zile. Bărbatul de 49 de ani a plecat de acasă în data de 13 ianuarie 2023. Familia lui cere ajutor! Iată detaliile mai jos, în articol.

Nagy Ștefan este viceprimarul comunei Suatu, din județul Cluj. Bărbatul în vârstă de 49 de ani a fost dat dispărut de familie și apropiați. Vineri, în data de 13 ianuarie 2023, viceprimarul comunei a plecat de acasă, în jurul orei 07:00, și nu s-a mai întors la domiciliu. La momentul respectiv, Nagy Ștefan purta o salopetă albastră de lucru, o vestă neagră și era încălțat cu o pereche de cizme.

Fiica viceprimarului a transmis un mesaj, după ce tatăl ei a plecat de acasă și nu s-a mai întors.

„Tatăl meu, Nagy Ștefan, a plecat de la domiciliu (comuna Suatu, Jud. Cluj) în data de 13 Ianuarie, dimineața în jurul orei 07:00 și nu s-a mai întors acasă. La data dispariției purta salopetă de lucru de culoare albastră, o vestă neagră și era încălțat cu cizme”, a scris fiica lui Nagy Ștefan.

În continuare, fiica viceprimarului comunei Suatu îi îndeamnă pe cei care au informații clare și sigure despre el să o contacteze sau să meargă la cea mai apropiată secție de poliție. De asemenea, duminică dimineața, pe 15 ianuarie 2023, au fost reluate căutările.

„Așteptăm persoanele care vor să ajute la căutare, să vină în centrul satului Suatu, în fața primăriei, duminică dimineața la 08:30. Dacă este cineva care deține dronă, ar fi de mare ajutor. Mulțumim frumos anticipat!”, a mai scris fiica lui pe rețelele de socializare.

Ce a declarat primarul comunei Suatu din județul Cluj

De asemenea, Mihai Szobo, primarul comunei Suatu, a făcut și el o serie de declarații. Bărbatul susține că s-a întâlnit cu viceprimarul Nagy Ștefan joi dimineață. Se pare că, viceprimarul avea carnetul de conducere suspendat de două luni.

„Joi dimineață am discutat cu el, eu am fost la medic, dar când m-am întors, nu mai era la primărie. Am încercat să vorbesc cu el prin telefon, dar nu mi-a răspuns, la fel și ieri dimineață. Avea carnetul suspendat de două luni, nu avea mașină, a plecat pe jos”, a spus primarul la Antena 3.

Potrivit informațiilor, bărbatul ar fi spus, în trecut, că ar fi avut de gând să își pună capăt zilelor.

