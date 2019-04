Alertă la nivel mondial! O infecție misterioasă se răspândește în tăcere pe tot globul

Este vorba de o ciupercă rezistentă la multe din tratamentele antifungice. Încă unul dintre microbii superrezistenți care și-au construit mecanisme de apărare împotriva medicamentelor obișnuite.

Anul trecut, în mai, un bărbat în vârstă a fost internat pentru o intervenție de chirurgie abdominală la Spitalul Mount Sinai din Statele Unite. O analiză de sânge arăta că este infectat cu un microb nou descoperit, pe cât de misterios, pe-atât de letal, scrie The New York Times.

Doctorii l-au izolat într-o unitate de terapie intensivă. Microbul, o ciupercă numită Candida auris, îi atacă în special pe cei cu sistemele imune compromise și se răspândește în tăcere pe întreg globul. Neavând suficiente informații, majoritatea autorităților de sănătate publică au preferat să studieze infecția discret, pentru a nu alarma populația.

În ultimii cinci ani, Candida auris a ajuns într-o unitate de neonatologie din Venezuela, dar și în mai multe secții dintr-un spital din Spania, a forțat un prestigios centru medical britanic să-și închidă unitatea de ATI și a prins rădăcini și în India, Pakistan și Africa de Sud.

Cel mai recent, Candida auris a ajuns în New York și Ilinois, iar Centrul american pentru prevenția și controlul bolilor – CDC – a adăugat-o pe lista germenilor considerați „amenințări urgente”. Pacientul vârstnic de la Mount Sinai a murit după 90 de zile petrecute în spital, dar Candida auris n-a murit odată cu el.

Analizele efectuate ulterior de personalul medical arătau că microbul pătrunsese peste tot în salon; patul, pereții, ușile, draperiile, telefoanele, erau toate compromise, astfel că spitalul a avut nevoie de echipamente speciale de curățenie și chiar a trebuit să înlocuiască parțial tavanul și podeaua pentru a eradica microbul, scrie The New York Times. C. auris este greu de controlat, fiindcă nu răspunde la majoritatea tratamentelor antifungice disponibile în prezent.