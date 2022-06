Alertă! Rusia a atacat cu rachete un centru comercial aglomerat din Ucraina. Care este bilanțul victimelor

Alertă în Ucraina! O rachetă rusească a lovit, luni după-amiază, un centru comercial din orașul Kremenciuk în regiunea Poltava. Primele imagini de la fața locului sunt terifiante! Clădirea este în flăcări, iar oamenii aleargă disperați din calea focului.

Horror scenes in Kremenchuk, as a Russian missile hits a shopping centre. The man speaking on phone : “people were are the building, the walls are starting to fall in” pic.twitter.com/REDBFmuT3R

— Oliver Carroll (@olliecarroll) June 27, 2022