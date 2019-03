Alessandra Stoicescu a aflat sexul bebelușului: ”Prima joacă de-a ședința foto”

La fel de nerăbdător este și soțul ei, nimeni altul decât motociclistul cu plete, Sergiu Constantinescu, cel alături de care a fost fotografiată de câteva ori, începând din toamna anului 2012. De atunci au trecut ani de zile, iar relaţia lor a continuat, dragostea fiind din ce în ce mai mare. “Secretul casniciei noastre perfecte: increderea, zambetul, umorul si plimbatul in ploaie. Si dragostea, desigur. Numai noi stim ce facem ca sa nu intervina monotonia, asta ramane secret. Ne dorim, copii, da… Dar e secretul nostru. Ce-o sa ne dea Dumnezeu”, ne declara vedeta în urmă cu patru ani.

Alessandra Stoicescu a dezvăluit, pe contul său de socializare, că va fi mamă de fetiță! „Ne facem de cap amândouă la prima joacă de-a ședința foto. Am depășit provocarea: cu ce mă îmbrac?! Am ignorat sfaturile cu rochii largi și bluze care să acopere. Așa mă simt cel mai bine”, a scris Sandra.

“Dumnezeu a contribuit la relaţia asta. Fără ajutorul Divin, nu reușeam să am ce am azi. Sergiu m-a schimbat, m-a deschis, m-a făcut să văd lumea un pic altfel. Îmi e şi frică să spun până la capăt, să nu îl mânii pe Dumnezeu, dar îmi e foarte bine, sunt foarte fericită şi mă simt completată de Sergiu. Suntem două jumătăţi ale aceluiaşi măr, cu toate cele… Noi lucrăm împreună şi se spune că acest lucru nu e foarte bun, că poate să îţi afecteze relaţia. Noi, pentru că ne-am cunoscut la serviciu şi relaţia a evoluat către iubire, nu avem problema asta. Nu există pericolul de a ne duce acasă cu problemele de la serviciu. Am reuşit să ne creăm un echilibru şi chiar e jumătatea mea”, a declarat Alessandra Stoicescu la un an după ce a devenit mireasă.