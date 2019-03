Alessandra Stoicescu și soțul ei au fost binecuvântați de Dumnezeu cu un copil! Minunata veste a fost împărtășită astăzi de prezentatoarea de la Antena 3 printr-un mesaj făcut public extrem de emoționant. Apropiații și fanii s-au întrecut în felicitări pentru frumoasa vedetă și partenerul ei de viață, Sergiu Constantinescu.

Alessandra Stoicescu este însărcinată. Cine e tatăl copilului vedetei de la Antena 3

În vârstă de 42 de ani, Alessandra Stoicescu a anunțat astăzi, 1 martie 2019, că este însărcinată. Ea și Sergiu Constantinescu sunt în culmea fericirii. Soțul prezentatoarei este un cunoscut motociclist cu plete, alături de care a fost fotografiată de mai multe ori începând din toamna anului 2012, pe vremea când ea nu avea o relație. Cei doi s-au căsătorit în mare secret la un an distanță. Ulterior, s-a aflat că ei au devenit soț și soție pe 21 iunie 2013.

“Primul nostru boboc de floare! 🌹❤️Sergiu Constantinescu #happiness #blossom #miracle #love #life”, a scris Alessandra Stoicescu pe pagina ei oficială de Facebook, unde a postat o poză în care apare o brățara cu șnur roșu pe care e prins un medalion care reprezintă două piciorușe de bebeluș. Mâna vedetei este peste cea a soțului ei.

Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu s-au cunoscut la serviciu

Nașii de cununie ai Alessandrei Stoicescu sunt Gabriela Firea, primarul Capitalei și fosta colegă de muncă, împreună cu soțul acesteia, Florentin Pandele, primarul din Voluntari.

“Dumnezeu a contribuit la relaţia asta. Fără ajutorul Divin, nu reușeam să am ce am azi. Sergiu m-a schimbat, m-a deschis, m-a făcut să văd lumea un pic altfel. Îmi e şi frică să spun până la capăt, să nu îl mânii pe Dumnezeu, dar îmi e foarte bine, sunt foarte fericită şi mă simt completată de Sergiu. Suntem două jumătăţi ale aceluiaşi măr, cu toate cele… Noi lucrăm împreună şi se spune că acest lucru nu e foarte bun, că poate să îţi afecteze relaţia. Noi, pentru că ne-am cunoscut la serviciu şi relaţia a evoluat către iubire, nu avem problema asta. Nu există pericolul de a ne duce acasă cu problemele de la serviciu. Am reuşit să ne creăm un echilibru şi chiar e jumătatea mea”, a declarat Alessandra Stoicescu la un an după ce a devenit mireasă.