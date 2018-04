Alex Băluță după primul hattrick: „Nu eram dator față de nimeni!”

Autor al unui hattrick în victoria concludentă a formaţiei sale, scor 5-1, CSU Craiova, în manşa tur a semifinalei Cupei României cu FC Botoşani, Alexandru Băluţă a declarat că nu a fost deloc afecta de corecţia primită de la Devis Mangia care l-a lăsat în afara lotului pentru jocul cu CSM Poli Iaşi din play-off după declaraţiile făcute la finalul meciului cu FCSB.

„Nu m-a doborât această perioadă. M-am pregătit foarte bine, am muncit suplimentar şi ştiam că vor veni si golurile. Trebuia doar să mă liniştesc, să-mi pun ordine în ganduri. Nu eram dator faţă de nimeni. Îi mulţumesc lui Mister că m-a reprimit şi nu l-am dezamăgit. Am avut doar de învăţat din această perioadă. Eu învăţ din greşeli şi sunt foarte bucuros că am adus fericire spectatorilor. Ştiu că am greşit, a fost urât ce am făcut, dar nu am putut să mă abţin, Aşa suntem noi, oltenii. Voiam să fac un meci foarte bun contra Stelei, dar mai avem returul şi sper să continui la fel până atunci. Sunt sigur că de acum voi avea moralul foarte bun şi încrederea care mi-a lipsit”, a declarat Alexandru Băluţă.

Pentru olteni au punctat în acest meci Alex Băluță (min.12, 30, 83), Gustavo (min.45+3-pen.), Alex Mitriță (min. 65) în timp ce golul de onoare al moldovenilor, a fost reușit în minutul 35 de Florin Acsinte, fundașul stânga reușind unul dintre cele mai frumoase goluri ale acestui sezon. Cu 5-1 după prima manșă, Craiova este cu un pas în finala Cupei României.

În cealaltă semifinală, divizionara secundă, FC Hermannstadt a câştigat cu 1-0 manşa tur cu Gaz Metan Mediaş, luând o opţiune serioasă la calificarea în finala de pe 27 mai.