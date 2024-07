Alex Bodi a făcut-o K.O. pe Ema Uta! A spus tot adevărul: l-a înșelat deși a cerut-o de soție + ce nu a făcut niciodată pentru el

Alex Bodi nu se lasă până nu o desființează complet pe Ema Uta. În miez de noapte, afaceristul a ieșit la atac și continuă seria declarațiilor neașteptate despre make-up artistă. Furios că i-a pus inelul pe deget – după care i-a dat ”papucii” și a ajuns direct în patul milionarului Andrei Barbu, Alex Bodi a atacat-o dur pe fosta logodnică și a spus adevărul gol-goluț despre cum au stat lucrurile, de fapt, în cei trei ani petrecuți împreună.

Indignat și complet în dezacord cu anumite declarații pe care Ema Uta le-a făcut publice în cadrul unui podcast, Alex Bodi s-a decis să rupă tăcerea și să spună cum au stat lucrurile, de fapt, în cei trei ani petrecuți împreună.

Citește și: ALEX BODI E DECIS SĂ-ȘI PĂRĂSEASCĂ IUBITA: ”VREAU UN SEMN, CĂ EU DAU LUMEA PESTE CAP!” PLANUL SECRET PRIN CARE ÎNCEARCĂ SĂ O RECUCEREASCĂ PE EMA UTA

Alex Bodi a răbufnit din nou la adresa fostei sale iubite. După ce în luna aprilie a cerut-o în căsătorie, în urmă cu doar 2 luni și-au spus ”adio” și chiar au încercat să-și refacă viețile. În semn de consolare, Ema Uta s-a aruncat în brațele milionarului Andrei Barbu, mișcare care l-a enervat la culme pe afacerist.

Nici el nu a stat singur în tot acest timp și s-a cuplat cu Caterina Ciorbă, o tânără de 20 de ani din Republica Moldova. Chiar și în aceste condiții, fostul soț al Biancăi Drăugușanu este dispus să ierte și să o recucerească pe fosta lui iubită. CANCAN.RO vă prezenta AICI stenogramele care confirmă faptul că afaceristul așteaptă un semn de la fosta lui iubită – fiind dispus să treacă peste tot ceea ce s-a întâmplat.

Mai mult de atât, Alex Bodi s-a suit în primul avion și s-a dus după ea la Mykonos – acolo unde make-up artista a plecat recent, poate, poate în acest fel reușește să-i atragă atenția. Ei bine, se pare că blondina și-a văzut de distracție și i-a dat cu ”seen”, încă un motiv ca afaceristul să o ia razna. În cadrul unei sesiuni live pe o rețea de socializare, Alex Bodi a schimbat tactica și a dat din casă detalii neștiute despre relația lor.

„Fosta mea relație s-a cam terminat acum vreo două luni. Nu am avut niciodată nicio treabă, am ignorat total. Ca să știe toată lumea, eu am plecat din relația asta. De ce am plecat? Pentru că am simțit că nu mai e locul meu acolo, pentru că am dat totul, chiar mi-am dat viața mea, la propriu și la figurat. Nu am mai fost apreciat. Oamenii tind să nu mai aprecieze lucrurile frumoase în viață. Pasul următor.

Vorbim de dezăgiri. Să fim realiști. Eu am luat foc așa un pic când am văzut un podcast de al domnișoarei în care eram considerat dezamăgire. Acum, eu știu că ea încearcă să manipuleze și toată pătura asta a societății, toată feminitatea, toată partea feminină care se susține, că ea indica faptul ăsta (…) Când un bărbat ca mine, am avut un trecut mai tulburat, am făcut atâtea eforturi și sacrificii”, și-a început Alex Bodi discursul.