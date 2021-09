Alex Bodi a recunoscut! De ce a bătut-o, de fapt, pe fosta lui soţie, Bianca Drăguşanu: „Să dau eu într-o femeie trebuie să existe o sumedenie de provocări”

Alex Bodi a răspuns celor mai incomode întrebări în cadrul emisiunii pe care Denise Rifai o prezintă. Omul de afaceri a vorbit despre episoadele violente prin care Bianca Drăguşanu a trecut şi a explicat cum s-a ajuns în cuplul lor în astfel de situaţii.

Alex Bodi şi Bianca Drăguşanu au fost împreună aproape doi ani. Cuplul nu a avut parte doar de momente fericite, din contră aceştia au fost protagoniştii unor episoade halucinante. Afaceristul şi-a snopit partenera în bătaie într-un acces de furie şi asta pentru că discuţiile lor escaladau rapid la înjurături și violențe.

Acesta a explicat faptul că de multe ori blondina era cea care sărea la bătaie. În acelaşi timp Bodi susţine că nu are scuze pentru ceea ce a făcut, însă situaţiile în care a fost pus l-au făcut să reacţioneze urât.

„În primul rând cred că nu am nicio scuză. Să compar forța unui bărbat de 110 kilograme. Dar să dau eu într-o femeie trebuie să existe o sumedenie de provocări. Pentru că un om calm, la locul lui, un om care nu-și dorește scandal sau violență, trebuie să fie provocat ca să recurgă la așa ceva.

Majoritatea episoadelor noastre de ceartă au fost din cauza geloziei. E adevărat că și ea sărea la bătaie, iar eu nu aveam cum o menajez. Când tu ca femeie nu simți să mă tratezi ca pe un bărbat și vrei să te comporți cu mine de la egal la egal, eu încercam să te opresc. În rest, nu am făcut nicio pasiune să dau în ea, Doamne ferește.

NU RATA: BIANCA DRĂGUȘANU A FOST TRIMISĂ LA PRODUS DE ALEX BODI? CUM RĂSPUNDE AFACERISTUL ACESTOR ACUZAŢII

Am avut cred că două episoade violente între noi, pentru că ea mă lovea prima, mă înjura. Repet, nu există scuză, eu nu am avut alte antecedente cu alte persoane.

Referitor la spune mama dânsei, mă certam cu Bianca și ea a chemat Poliția, dar Poliția a venit degeaba. Au constatat că nu există agresiunea, pentru că eu pe mama Biancăi nu am atins-o niciodată. Am avut un schimb de replici, e adevărat, dar sub nicio formă nu am făcut scandal în fața fiicei ei. Eu sunt tată și nu aș face așa ceva, ba chiar Sofia mă iubea”, a spus Alex Bodi.

„Nu am bătut-o din plăcere sau să încerc să o domin”

Mai mult, afaceristul a povestit o situaţie concretă şi a explicat cum s-a ajuns la violenţă după ce Bianca l-a înjurat de bunica sa decedată.

„Ca să dau un exemplu referitor la mine, nu mă consider un bărbat că am lovit o femeie. Nu am vreo satisfacție, la mine nu există satisfacție. Tot echilibrul acesta se rupe în momentul în care vezi că femeia de lângă tine nu te mai respectă, nu ține cont. Dacă ea știa menajeze lucrurile…Să spunem că eu sunt o persoană vulcanică, colerică, dacă tu mă cunoști și îmi ști caracterul, de ce nu vrei să eviți lucrurile astea.

Dacă tu vrei să stingi un foc, pui apă peste el, nicidecum nu pui benzină că așa nu ai cum să-l stingi. Dacă ea își dorea cu adevărat să evite…La fel și eu, poate un bărbat m-ar putea bate și sunt în pericol și știu că depinde de mine ca să evit, o să evit. Ultima dată m-a înjurat de bunica mea care a murit și nu ai cum. Recunosc, nu mă pot numi bărbat, dar nu am bătut-o din plăcere sau să încerc să o domin. Niciodată. Au fost niște certuri, niște altercații între noi și escaladau într-un foc care nu mai putea fi controlat. Îmi pare rău, i-am spus și ei”, a mai spus afaceristul.

Sursă foto: Arhivă Cancan