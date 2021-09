Bianca Drăgușanu a fost trimisă la produs de Alex Bodi? Cum răspunde afaceristul acestor acuzaţii

Alex Bodi a făcut lumină în cel mai controversat subiect care îl vizează. Este cunoscut faptul că afaceristul este cercetat într-un dosar de proxenetism, ba chiar s-a spus că, în timpul relației cu Bianca Drăgușanu, i-ar fi cerut blondinei să meargă la produs.

Întrebat dacă i-a propus fostei sale soţii să îşi vândă trupul pentru bani, Bodi a negat vehement aceste acuzaţii. Mai mult, musculosul a explicat că în cei doi ani de relaţie pe care i-a avut cu Bianca Drăguşanu, o mare parte a timpului au petrecut-o în vacanţe.

„Doamne ferește, niciodată. Sub nicio formă. Nici nu s-a pus problema de așa ceva. Bianca a fost cu mine ,în doi ani de relație, un an jumate numai în vacanță. Nu există nici cea mai vagă urmă de discuție despre așa ceva”, a spus Alex Bodi, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Alex Bodi, acuzat că a dat mită judecătorilor

După ce informaţiile din dosar au fost făcute publice, Alex Bodi a fost acuzat de mai multe voci că ar fi mituit magistrații pentru a scăpa de acuzaţii. Astfel, milionarul a explicat că dacă ar fi fost adevărat acest lucru, în prezent nu se mai afla sub control judiciar.

În acelaşi timp, Bodi a spus că este nerăbdător ca toată această situaţie să se rezolve, ba mai mult afaceristul a ţinut să precizeze că are încredere în justiţie.

„Mi se pare aberant. Dacă eu eram mituitor, nu mai eram în postura de față. Eu am stat maxim acasă, în arest domiciliar.

Nu și-au făcut banii efectul sau ce? Nu s-a pus vreodată problema de a da eu șpagă. Din contra, am și spus că o să am răbdare ca justiția să-și facă treaba. Trebuie să avem răbdare să se facă dreptate, să iasă adevărul la lumină și până în momentul respectiv nu-mi rămâne decât să accept decizia procurorilor și restricțiile care mi se impun. Și în momentul de față sunt sunt control judiciar, nu am libertate deplină”, a declarat Alex Bodi, la Kanal D.

Sursă foto: Instagram