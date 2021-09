Câţi bani o cheltuiește Alex Bodi într-o zi. Artistul nu face economii

Alex Bodi a acceptat provocarea prezentatoarei Denise Rifai, iar recent afaceristul a fost prezent în emisiunea de la Kanal D. Fostul soţ al Biancăi Drăguşanu a răspuns sincer celor 40 de întrebări despre viaţa sa personală. Câteva dintre acestea s-au învârtit în jurul averii colosale pe care bărbatul o deţine.

Alex Bodi a avut o ascensiune rapidă și sigură pe plan financiar. Potrivit informaţiilo apărute până în prezent, afaceristul a cunoscut succesul cu ajutorul unui milionar croat, care are multiple business-uri, printre care și o mină de metale prețioase în Africa de Sud. Surse neoficiale spun că Alex Bodi a devenit mâna dreaptă a croatului și de-aici a început ascensiunea sibianului.

Prezent în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Bodi a recunoscut că nu ţine evidenţa banilor. Întrebat cam ce sumă cheltuie lunar, afaceristul, după un scurt calcul a explicat că în jur de 40.000 de euro pe lună. Se pare că pentru mesele în oraș și călătoriile de afaceri musculosul scoate din buzunar zilnic aproximativ 1.000 de euro.

„Nu țin evidența, pentru că zilele diferă, zonele și țările diferă. Nici nu vreau să mă pronunț, să nu sune cumva…Depinde, pentru că eu îmi petrec timpul acasă, mănânc în oraș, merg la cumpărături.

În momentul de față, eu am toate conturile blocate, din cauza arestării mele.

Deci, eu nu știu ce bani îmi intră în conturi, pentru că nu se poate. Am de încasat de pe urma unor chirii, firmele. Cheltuiesc pe zi 500-1000 de euro, depinde când ieș, depinde de zi, dacă e weekend. Nu țin evidența, dar se cheltuie banul. Se duc 30-40.000 de euro pe lună, cu ce am de plătit, cu una alta”, a spus Alex Bodi, în emisiunea lui Denise Rifai.

În prima afacere deschisă a dat faliment

Alex Bodi nu a avut succes de la început! Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a dat faliment în prima investiție majoră pe care a avut-o. Este vorba despre un club de noapte din Spania.

Familia bărbatului a fost nevoită să pună umărul la rederesarea financiară a lui Alex. După acest eșec, Alex Bodi a intrat în afaceri cu mașini, unde a a avut succes.

Investițiile sale recente, inclusiv în domeniul financiar indică o stabilitate financiară pentru fostul soț al Biancăi Drăgușanu. Chiar dacă și-a extins domeniul de afaceri, Alex Bodi nu a renunțat la comerțul cu mașini. De altfel, omul de afaceri este posesorul unor modele rare.

Bărbatul și-a luat de curând un SUV Lamborghini Urus cu motor V8 twin-turbo. De asemenea, Alex Bodi mai deține Lamborghini Aventador SV, acesta fiind unul dintre cele 500 de exemplare construite de producatorul italian.

Mai mult, Alex Bodi și-a achiziționat și un model Ferrari Pista 488, ce are ca pret de pornire de 400.000 de euro. De asemenea, Bodi mai este deținătorul unui Rolls-Royce Wraith, al unui Mercedes-Maybachl și are un Mercedes-AMG, plus un Bugatti Chiron, scrie impact.ro.

Și, cum este bănuit de ceva timp în media, Alex Bodi ar mai deține și un avion privat.

