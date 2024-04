Alex Bodi, cerere în căsătorie cu peripeții! Logodnicul Emei Uta, la un pas să ruineze totul: ”Am uitat să…”

Alex Bodi și Ema Uta sunt gata să își ducă relația la următorul nivel. Cei doi se pregătesc de nuntă, asta după ce în urmă cu doar câteva zile bărbatul a cerut-o în căsătorie pe make-up artistă. Cererea a avut loc într-un cadru special, pe plajele din Maldive. Acolo, Alex Bodi a pus în scenă un moment deosebit, iar iubita lui a spus un mare „DA”. Însă, puțini sunt cei care știu că pentru cererea perfectată în căsătorie, afaceristul a muncit mult și a avut de depășit adevărate obstacole. Ce a pățit Alex Bodi înainte să pună marea întrebare?

Alex Bodi și Ema Uta formează un cuplu de multă vreme. Cei doi au avut parte de o relație năbădăioasă, presărată cu împăcări și despărțiri, însă în cele din urmă au realizat că sunt făcuți unul pentru altul, așa că au hotărât să ducă totul la următorul nivel. Alex Bodi s-a pregătit temeinic pentru ziua cea mare, dar a avut și de depășit câteva obstacole, căci drumul său a fost presărat cu ghinion.

Proaspăt întors din Maldive, Alex Bodi a fost invitat în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu. Printre altele, afaceristul a vorbit și despre cererea în căsătorie, dar și despre obstacolele pe care le-a avut de depășit până să ajungă la momentul culminant. Se pare că iubitul Emei Uta și-a făcut planul de acasă, însă socoteala nu s-a potrivit cu cea din târg.

Prima problemă pe care Alex Bodi a avut-o de depășit a fost să facă rost de inel, căci l-a uitat acasă. Norocul lui a fost că a găsit rapid un prieten dornic să îl ajute, așa că bijuteria prețioasă a ajuns în Maldive în timp util.

Mai apoi, planul lui Alex Bodi a fost stricat de cei de la resortul unde se cazase. Aceștia i-au interzis focul de artificii pe care îl avea pregătit, așa că afaceristul a trebuit să găsească rapid un alt resort, dar și să o convingă pe Ema Uta să se mute într-o altă locație. Asta a fost o misiune dificilă, care a adus câtva scântei între ei.

Însă, în cele din urmă toate s-au rezolvat, iar Alex Bodi a putut să facă pasul pe care se pare că de mult simțea să îl facă. După ce le-a pus pe toate cap la cap, s-a așezat în genunchi și a cerut-o pe Ema Uta în căsătorie.

„Bursucu: Ai cerut-o în căsătorie pe Ema? Ce îți veni măiculiță?

Alex Bodi: Era cazul, nu?

Bursucu: Da, dar la tine a mai fost momentul, nu e prima oară.

Alex Bodi: Ba ca să îți zic sincer e cam prima oară în viața mea când am făcut lucrul ăsta și chiar am simțit că trebuie făcut… și decorul respectiv. Și să zic așa cam îmi doream de mult să fac pasul ăsta.

Bursucu: Ai plănuit totă treaba asta înainte să pleci de acasă sau ți-a venit acolo ideea?

Alex Bodi: Nu pot să zic că am plănuit-o, dar mi-am dorit-o și chiar am vrut să o fac, dar ce crezi, am uitat inelul acasă. A doua zi mi-am dat seama că nu găseam inelul. Am plecat inițial într-un resort și cei de acolo nu erau de acord, adică nu aveau voie, cu focuri de artificii. Și cum să îi explic eu Emei că de fapt trebuie să plecăm o zi, două în alt resort.

Bursucu: Deci tu te-ai dus la un alt resort două zile? Și cum ai mințit-o? Cum de nu s-a prins?

Alex Bodi: Păi i-am spus că e un prieten, că e prietenul meu, că trebuie să ne vedem. Ea nu înțelegea cum poți să părăsești paradisul ăsta pentru partea cealaltă, să mergi, liniște ta. Bine, au fost acolo și niște tensiuni, dar până la urmă a înțeles.

Bursucu: Între voi doi?

Alex Bodi: Da, că nu înțelegea de ce să plecăm noi de aici, pierdem atâția bani dați. Planuri, ea își făcuse în fiecare zi un program, cu spa-uri, cu plaje.

Bursucu: Și după ce ai rezolvat-o cu artificiile ai realizat că nu ai inelul?

Alex Bodi: Nu, inelul dinainte. Dar deja când am stabilit cu artificiile, cu tot, zic: mama nu am inelul la mine. Și acum să caut un prieten să îmi aducă inelul rapid, de pe o zi pe alta, că deja a doua zi trebuia să plecăm la celălalt resort.

Bursucu: Inelul era în România?

Alex Bodi: Da. Și a venit până la urmă un prieten de al meu. Și Ema știa că e un băiat cu care mai am eu niște chestii de IT și i-am zis că e ceva foarte important că avem un call, că trebuie să facem ceva foarte important la o platformă. Și ea iar se gândea: mamă, stă aici pe laptop, pe alea. Orice ziceam era nașpa. Dar a fost ok”, a mărturisit Alex Bodi, în cadrul podcast-ului moderat de Bursucu.