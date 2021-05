Alex Bodi, despre apelurile private primite de Bianca Drăgușanu: „Dacă mi-e dor de cineva…”

Alex Bodi a dat cările pe față despre zvonurile conform cărora el ar fi sunat-o de nenumărate ori cu număr privat pe Bianca Drăgușanu. Afaceristul ieșit recent din arestul la domiciliu spune că nu știe despre ce este vorba.

Alex Bodi se apără spunând că nu el a sunat-o cu privat pe cunoscuta blondină din showbiz. Mai mult decât atât, acesta se declară un bărbat singur și spune că nu are nimic de ascuns.

”Nu caut niciodată femei. Sunt ok. Sunt singur și pot să fiu cu cine vreau. Mie dacă mi-e dor de cineva, aduc dorul de mine. Da, mai cred în iubire, tot timpul. Nu au legătură dezamăgirile. Am inovcat o chestie, că am nevoie de cineva. Sunt singurele rugi care mi se îndeplinesc foarte repede. Vedem, nu știu ce va fi! Nu tatonez, e ok. Ne trăim viața frumos, ne distrăm, fără prea multe complicații”,a declarat Alex Bodi la Antena Stars.

Bianca și Alex s-au întâlnit recent

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au dat ochi în ochi după ce bărbatul a reușit să iasă din arestul la domiciliu. Întâlnirea celor doi s-ar fi produs ca o pură coincidență, în parcarea unui restaurant din zona Herăstrău.

Mai mult decât atât, pentru a nu o face pe diva sexy să se simtă prost, Alex a preferat să plece, înainte ca blondina să-și facă apariția.

