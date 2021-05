Alex Bodi, despre viitoarea lui iubită: „Ne trăim viața frumos”

În cadrul unui interviu recent, Alex Bodi a simțit nevoia să pună capăt speculațiilor pe seama vieții lui sentimentale, vorbind despre cele mai importante aspecte ale acesteia.

Parcă mai sincer ca niciodată, afaceristul spune că ă nu caută niciodată femei, ci că ele vin la el de fiecare dată. Cât despre o nouă relație, deși este singur în momentul de față, Alex Bodi a declarat că încă mai crede în iubirea adevărată.

„Nu caut niciodată femei. Sunt ok. Sunt singur și pot să fiu cu cine vreau. Mie dacă mi-e dor de cineva, aduc dorul de mine. Da, mai cred în iubire, tot timpul. Nu au legătură dezamăgirile. Am invocat o chestie, că am nevoie de cineva.

Sunt singurele rugi care mi se îndeplinesc foarte repede. Vedem, nu știu ce va fi! Nu tatonez, e ok. Ne trăim viața frumos, ne distrăm, fără prea multe complicații”, a declarat Alex Bodi la Antena Stars.

Își dorește mai mulți copii

Deși încă nu și-a găsit dragostea adevărată, fostul soț al Biancăi Drăgușanu își mai dorește încă doi copii. Cât despre cum îi va trata de acum înainte pe cei care îi vor răul și îi vor ataca, este simplu: cu indiferență!

„Lumea vede numai partea de la suprafață, dar dedesubt sunt multe. Poate fi și de bine și de rău. Eforturi, stres, nervi. Mai vreau copii, 2. Și cinci dacă se nasc, să fim sănătoși, vedem noi! Nu mai răspund la provocări!

M-a costat un timp și o perioadă de timp în care am înțeles că dacă eu nu dau curs la ceva, lucurile nu o să se întâmple. Ok, mă pot ataca oamenii, dar îi ignor. Orice poți cumpăra, dar timpul nu, pentru că nu mai ai cum! Exact cum cumpăr eu ultimele 6 luni din viața mea!”, a mai spus omul de afaceri.

