Alex Bodi a fost arestat, din nou, pentru o perioadă de 30 de zile. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu avea probleme cu legea, încă de anul trecut, când procurorii au descins în locuința lui și l-au reținut. Ulterior a fost arestat preventiv. Măsura a fost înlocuită însă cu arestul la domiciliu și, mai apoi, cu controlul judiciar.

Bodi Alexandru Nicolae, pe numele său real, a fost arestat astăzi, 11 octombrie. Oamenii legii au dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Se pare că Bodi a fost chemat în instanță, însă, din motive medicale, acesta susține că nu s-a putut prezenta la unul dintre termene, lucru ce i-a îngreunat situația și l-a adus din nou în arest.

„Partea proastă e că au de suferit persoanele care mă iubesc”

„Este primul meu live. Am recurs să fac asta pentru a lămuri anumite lucruri. E adevărat ce se întâmplă. Mă îndrept către autorități, care mă așteaptă la mine acasă. Nu sunt arestat din faptul că am făcut anumite chestii, că au apărut acuzații noi. Nu s-a întâmplat nimic de genul. Nu a fost vorba de nimic. Singurul motiv pentru care s-a dispus arestarea mea preventivă a fost faptul că, la un anumit termen, nu m-am prezentat. Pe motive medicale.

Se pare că lucrurile astea nu au fost de ajuns și domnii au decis arestarea mea preventivă. Nicidecum un avertisment sau un arest la domiciliu. O să trecem și peste asta, am trecut peste altele mai grele. Partea proastă e că au de suferit persoanele care mă iubesc, familia mea și prietenii adevărați.

Sper că am lămurit chestia asta. Să nu existe alte speculații. Nu am alte capete de acuzare. E doar din simplul fapt că nu m-am prezentat la un anumit termen la care am avut obligație. Am avut un motiv justificat, am acte medicale depuse, dar nu a fost de ajuns. Un episod nou în viața mea. O să ne vedem mai chibzuiți și mai puternici. Zi frumoasă!”, a declarat Alex Bodi într-un live, recent, pe Instagram.

Alex Bodi ar urma să stea în arest pentru o perioadă de 30 de zile.

De ce a fost arestat Bodi

Anul trecut, în noiembrie, procurorii și polițiștii din Craiova au făcut zeci de percheziții în județele Ilfov, Brașov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu și Vâlcea pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în trafic de persoane și proxenetism. Una dintre percheziții a avut loc la vila lui Alex Bodi din Capitală.

Anchetatorii spun că, la scurt timp după destructurarea unei grupări conduse de un membru marcant al lumii interlope (grupare specializată în traficul de persoane și proxenetism), suspectul în cauză (unul dintre locotenenții persoanei menționate), în timp ce se afla într-un penitenciar, în perioada 2008 – 2011, împreună cu alți trei deținuți au folosit rețelele sociale în scopul recrutării unor tinere care practicau prostituția și, inducându-le în eroare, fie cu promisiunea unui viitor comun (metoda Loverboy), fie cu identificarea unui loc de muncă avantajos, respectiv profitând de starea lor de vulnerabilitate (situație materială precară, naivitate, lipsă de educație – factori determinanți pentru respectivele tinere în alegerea practicării prostituției), le-au convins să se prostitueze în beneficiul lor.

Sub coordonarea liderului, s-au pus bazele unei grupări infracționale specializate, în principal, în traficul de persoane, trafic de minori și proxenetism și în secundar în șantaj (consecință a plății unor taxe de protecție).

Cum funcționa rețeaua

„Victimele care, după ce erau transportate în străinătate, refuzau să practice prostituția erau sechestrate și supuse unor violențe extreme (chiar și unor violuri), pentru a fi determinate să nu mai opună rezistență. În cele mai multe cazuri, victimele au fost ținute în imobile închiriate de către liderul grupării, au fost transportate zilnic la locurile unde erau obligate să practice prostituția, erau permanent controlate/supravegheate, iar sumele de bani erau luate în totalitate de membrii grupării.

În urma cercetărilor, s-a stabilit faptul că tinerele au fost exploatate cu precădere în cluburi de noapte sau locații închiriate pe teritoriul Germaniei, pe raza orașelor Berlin, Bonn, Stuttgart și Frankfurt (Germania), dar și pe teritoriul altor state europene (Italia, Spania, Marea Britanie, Cehia, Elveția, Austria)”, spun procurorii.

Sursă foto: Instagram