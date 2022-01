Alex Bodi și Daria Radionova s-au despărțit?! Detaliile care i-ar fi dat de gol

Alex Bodi și Daria Radionova s-au despărțit din nou?! Este întrebarea care stă pe buzele tuturor fanilor, după ce au observat niște detalii importante.

Alex Bodi și Daria Radionova ar fi pus punct relației lor. După câteva luni în care totul a fost numai lapte și miere și au mers în diverse vacanțe împreună, iată că situația s-a schimbat la 180 de grade. Musculosul a decis să plece singur într-o escapadă, în Bahamas, iar iubita lui a rămas în Londra.

La scurt timp, cei doi au șters toate pozele în care apăreau împreună. De asemenea, nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare. Iar niciunul dintre ei nu a expus motivele pentru care ar fi ajuns din nou să-și spună ”Adio!”. Cel puțin până în momentul de față. (CITEȘTE ȘI: CUM AR FI AJUNS ALEX BODI ȘI FIZZ LA „CUȚITE”. CRIPTOMONEDELE, MĂRUL DISCORDIEI?!)

Motivul pentru care s-au despărțit în urmă cu câteva luni

Când toată lumea aștepta cu sufletul la gură să îi vadă în fața altarului, Alex Bodi și Daria Radionova au decis să meargă pe drumuri separate. I-a fost alături în momentele cele mai grele, dar în urmă cu câteva luni musculosul și-a acuzat fosta iubită de faptul că și-a schimbat atitudinea odată cu plecarea ei în Londra.

Pe de altă parte, Daria Radionova a mărturisit că motivul principal al despărțirii a fost atitudinea lui Alex Bodi și gelozia excesivă. Fanii celor doi nu mai știu pe cine să creadă, după toate acuzațiile și reproșurile pe care aceștia și le-au adus. În timp ce Daria spunea că ea a fost cea care a pus punct relației, Alex Bodi mărturisește că el a decis de fapt acest lucru și a făcut publice mesajele de la fosta iubită. (VEZI ȘI: ALEX BODI A ÎNCEPUT NOUL AN CU STÂNGUL! AFACERISTUL ARE O PROBLEMĂ NEBĂNUITĂ DE SĂNĂTATE ȘI VA AJUNGE PE MASA DE OPERAȚIE: „E DE CEVA TIMP, AM TOT AMÂNAT”)

Șatena a dezmințit tot ce a spus Alex Bodi, iar apoi a mărturisit că nu mai vrea să audă de el nici în ruptul capului. Asta până când a decis să-i dea o nouă șansă la finalul anului trecut. Se pare, însă, că nici de această dată relația lor nu a mers.