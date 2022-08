Alex Bodi și Ema Uta au dus relația la următorul nivel. Afaceristul a prezentat-o părinților pe iubita lui

Alex Bodi și Ema Uta se iubesc de aproape un an, iar recent au dus relația la următorul nivel. Între cei doi nu a fost totul numai lapte și miere, însă au reușit să demonstreze faptul că dragostea poate învinge orice obstacol. Deși în urmă cu câteva săptămâni, după o vacanță de vis celebrul cuplu își spunea adio, ieri frumoasa blondină i-a cunoscut pe părinții afaceristului. Iată cum a decurs întâlnirea.

Relația dintre Alex Bodi și Ema Uta a fost presărată cu multe certuri și împăcări, însă ultima despărțire părea să fie definitivă. (VEZI TOATE DETALIILE AICI)

Se pare că afaceristul nu a putut sta departe de celebrul make-up artist și a recucerit-o cu un gest romantic.

Pentru că frumoasa blondină a plecat imediat după separarea de partenerul său într-o vacanță cu prietenele sale în Mykonos, Bodi s-a urcat în primul avion și a zburat direct în Grecia. Acolo neînțelegerile s-au rezolvat, cei doi au revenit la sentimente mai bune și s-au împăcat.

Alex Bodi și Ema Uta au dus relația la următorul nivel

Lucrurile merg din ce în ce mai bine pentru celebrul cuplu, iar din acest motiv, Alex Bodi a decis că este timpul ca Ema să îi cunoască părinții. Familia lui Bodi a venit în Capitală, aici unde a sărbătorit ziua de naștere a Alexandrei Bodi, sora afaceristului. Așa cum era de așteptat, milionarul a pregătit o seară de neuitat, astfel a organizat o ieșire la un restaurant de fițe.

Întâlnirea dintre iubita lui Bodi și familia acestuia a decurs cum nu se putea mai bine. Ema și viitoarea sa cumnată se înțeleg de minune, mai mult blondina s-a fotografiat alături de aceasta și a publicat imaginea în mediul online.

Dragoste cu năbădăi. Cum s-a legat povestea de amor dintre Ema Uta și Alex Bodi?

Ema Uta dezvăluia în urmă cu ceva timp faptul că au pornit cu stângul aventura de cuplu. Nu avea mare încredere în fostul Biancăi Drăgușanu la început. A avut nevoie de câteva luni pentru a se convinge de felul său de a fi.

„Am fost destul de reticentă, dar după ceva timp de când am lăsat o perioadă să-l cunosc mai bine. Au trecut cam 8 luni de când l-am cunoscut. Am văzut ce fel de persoană e, de fapt. Am închis ochii la ce se spunea despre el. (…) Eram la o cântare de-ale lui Lori, la un restaurant din București.

El mi-a dat un mesaj pe Instagram. Am auzit că este și el acolo. În timp ce eram în restaurant am văzut mesajul. M-am dus la baie și când am ieșit era acolo. Ne-am intersectat privirile. Mă uitam, el se uita la mine. Atunci nu am vorbit absolut nimic. Cum să nu-ți placă de el? E un bărbat bombă”, a mărturisit Ema Uta.