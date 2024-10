Alex Bodi și Ema Uta, întâlnire de gradul zero! Au petrecut în același loc. FOTO

Împreună sau separat? Încurcate mai sunt căile dragostei pentru Ema Uta și Alex Bodi. După o despărțire cu scântei, pare că între cei doi lucrurile revin la normal. Oare este vorba de o nouă împăcare?

Relația tumultoasă dintre Alex Bodi, afaceristul cu o viață personală adesea controversată, și Ema Uta, renumita artistă de make-up, continuă să atragă atenția publicului. Cei doi au trăit o poveste de dragoste cu suișuri și coborâșuri, marcată de despărțiri și împăcări repetate. Deși în urmă cu câteva luni părea că relația lor s-a încheiat definitiv, recenta lor întâlnire într-o locație exclusivistă a stârnit speculații despre o posibilă relație.

În perioada în care au fost împreună, Bodi și Uta au avut parte de momente intense, atât frumoase, cât și tensionate. Afaceristul a recunoscut că, deși are o viață împlinită din punct de vedere financiar, despărțirea de Ema a lăsat un gol pe care alte realizări nu l-au putut umple. În cadrul unui interviu, el a mărturisit că sentimentul de singurătate l-a afectat profund, chiar dacă și-a păstrat mereu o imagine dură.

De la ultima lor separare, Alex Bodi și-a exprimat în mod public regretul și dorința de a o recuceri pe Ema, dar ea a refuzat atunci să dea înapoi. Declarațiile lui Bodi au variat de la mărturisiri nostalgice la critici la adresa fostei partenere. Totuși, la scurt timp după, el și-a cerut scuze public pentru ieșirile impulsive, recunoscând că durerea despărțirii a contribuit la aceste reacții.

„Ea mi-a arătat că pot să strălucesc în întunericul ăsta al meu, știi? (…) Ea a stat cu sfaturi, mi-a arătat cum vedea ea lururile din exterior. (…) Eu mă trezesc dimineața în ditamai căsoiul singur. Am cinci mașini în curte, și? Ce? A, că-mi zic prietenii că pot să am ce vreau, să mă distrez cu cine vreau. Ok, dar alea-s manechine, bați în ele și e ceva gol. Ajungi acasă, stai cu câinele. Îți trebuie ceva, dacă vrei să trăiești sau dacă știi că persoana aia într-adevăr merita, atunci ești dispus să îi dai tot și să spui că ai nevoie de un suflet care să umple ce am eu.”, a spus Alex Bodi.