Alex Dobrescu, dezvăluiri halucinante despre Cristina Cioran: ”N-are iubit, minte! Îmi trimite poze cu ea dezbrăcată”

Telenovela dintre Alex Dobrescu (39 de ani) și Cristina Cioran (46 de ani) continuă. După ce actrița a anunțat public faptul că și-a refăcut viața alături de un tânăr afacerist, fostul ei partener a deschis Cutia Pandorei și își acuză fosta iubită că încearcă să-l provoace cu tot felul de mesaje și imagini deocheate. Care este, de fapt, adevărul despre relația dintre cei doi.

De aproximativ 2 ani, Cristina Cioran și Alex Dobrescu se află într-un conflict neîncetat. După mai multe certuri și conflicte violente, recent, actrița a reușit să obțină un ordin de restricție împotriva fostului ei partener – bărbatul nu are voie să se apropie de ea și de Ema, fetița lor. Pentru a pune capăt acestui episod dramatic din viața sa, Cristina Cioran este decisă să se mute din România.

După ce a reușit să obțină ordin de protecție împotriva fostului ei iubit, Cristina Cioran mărturise că și-a refăcut viața și că se iubește cu un tânăr afacerist. Totodată, sătulă de telenovela cu fostul partener, a dezvăluit că în viitor ar avea de gând să înceapă o nouă viață alături de partenerul ei și să se mute din România împreună cu fiica ei – cel puțin pentru o perioadă de timp. Până atunci, actrița speră că, cel puțin de dragul fiicei lor, Alex Dobrescu să revină pe drumul cel bun și să accepte un plan individual de tratament la o clinică de dezintoxicare.

Îmi pare rău că s-a întâmplat așa pentru Ema, pentru că de când s-a născut, noi, ca părinți, am luat o decizie să fim noi doi pentru ea. De aceea am stat foarte mult timp noi doi cu ea. Pentru ea, ruptura este grea pentru că un copil își iubește ambii părinți, așa cum este și normal, și suferința ei, că a văzut niște scandaluri și niște gesturi urâte, e la fel de mare pentru că acum nu își mai vede părinții împreună și nu numai, că nu îl mai vede deloc pe tatăl ei. Este foarte dificil și pentru ea. Dacă își dorește, el o poate vedea online”, a mărturisit Cristina Cioran, potrivit Ciao.ro .

În urma declarațiilor făcute de actriță, Alex Dobrescu a dat cărțile pe față și a făcut o serie de dezvăluiri despre Cristina Cioran. Acesta susține că actrița este singură și că nu este implicată în nicio relație cu un alt bărbat. Ba mai mult de atât, femeia continuă să-i dea mesaje – chiar dacă nu are voie – în care îi spune că îl iubește și îi trimite poze deocheate cu ea.

„Să plece cu ea în străinătate? Niciodată! Cine își dă acordul? Dar nu are iubit, unde să plece? Unde are iubit? Nu are niciun iubit, minte. Ea îmi da mie mesaje în continuare, chiar dacă nu are voie, că mă iubește, îmi trimite poze dezbrăcată cu ea, nu are pe nimeni, este singură. Normal că mă caută… unde mai găsește ea un bărbat ca mine? Nu are unde”, a spus Alex Dobrescu pentru Click.