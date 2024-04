Alex Militaru nu vrea să divorțeze de Carmen Grebenișan. Speră la o împăcare, dar influencerița și-a cumpărat deja un alt apartament

A trecut fix o lună de când Carmen Grebenișan și Alex Militaru au anunțat oficial că divorțează. Pentru a trece mai ușor peste despărțire, cei doi au plecat în vacanță, însă separat. Alina Ceușan, nașa celor doi, a vorbit despre momentele grele prin care finii ei trec. Cei doi s-au căsătorit în anul 2021, iar la aproape 3 ani de la cununie au decis să renunțe la tot ceea ce i-a unit până acum.

În calitate de nașă de cununie a celor doi, Alina Ceușan încearcă să nu fie părtinitoare și să rămână în continuare un sprijin pentru ei. Vorbește aproape zilnic atât cu Alex Militaru, dar și cu prietena ei, Carmen. Influencerița crede că a ajuns să își cunoască finii atât de bine încât poate spune că Alex este cel care a fost cel mai afectat de despărțire. În aceste clipe, bărbatul se află în Bali, într-o călătorie spirituală de 3 săptămâni, iar Carmen este în New York, vacanțe care erau plănuite cu mult timp înainte de divorț.

Alex Militaru încă speră la o împăcare cu Carmen Grebenișan

Totodată, nașa celor doi a mai dat de înțeles că decizia de a divorța a venit în cel mai potrivit moment din viața lui Carmen Grebenișan. Influencerița nu se mai regăsea în căsnicia cu Alex Militaru, separarea venind în urma unor decizii raționale și bine gândite. Contrar declarațiilor Alinei Ceușan, în urmă cu doar câteva săptămâni, Alex Militaru a ținut să sublinieze faptul că nu s-a pus problema unui divorț – cu acte semnate la notar – ci pur și simplu de o separare de moment.

”Carmen e bine, e în New York. Încă suntem în continuare și le voi fi. Alex e în Bali, la un retreat. Fiecare dintre ei și-au luat o perioadă de pauză, dar cumva, excursiile astea erau plănuite și înainte de despărțire. Lucrurile se întâmplă în diferite feluri în viață și e important că nu au fost copii implicați, cred eu. Atunci devin lucrurile complicate și mai grele, când intervine un divorț. Eu am mai spus-o și o mai spun, în calitate de nașă a amândurora sunt alături de ei. Chiar astăzi am vorbit cu Alex, i-am dat un mesaj, l-am întrebat cum se simte, dacă e bine, cum îi merge cu retreat-ul, dacă îi place în Bali.

Da, așa cred (nr. că Alex suferă mai mult). Carmen e foarte bine. Ea a fost și este în continuare o persoană foarte rațională când vine vorba de relații și a simțit că nu se mai află în locul potrivit. Acum, în acest moment din viața ei. A fost cea mai bună decizie. Când va fi pregătită, va comenta situația și va da mai multe detalii. E vorba de viața lor privată”, a spus Alina Ceușan, potrivit Star Matinal.

Imediat după anunțul oficial al lui Carmen Grebenișan, Alex Militaru s-a retras pentru câte săptămâni în Bali. Pe o rețea de socializare, bărbatul a povestit că experiența spirituală de care a avut parte acolo l-a făcut să privească viața cu alți ochi, a ajuns să-și înțeleagă sentimentele și trăirile mult mai bine și a descoperit importanța echilibrului dintre minte, trup și suflet.

„Sunt aproape trei săptămâni de când sunt în acest loc și dacă la început a fost puțin greu, a fost important pentru mine să fiu deschis la schimbare și am înțeles multe lucruri. Am impresia că am făcut atât de multe lucruri în astea trei săptămâni cât nu am făcut într-o viață. Am slăbit și vreo cinci kilograme, dar cea mai mare schimbare o simt în suflet și în minte. Dacă ești bine aici, vei fi bine peste tot”, a scris Alex Militaru, pe Instagram.

