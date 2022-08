Alex Parker şi-a găsit jumătatea, după despărţirea de Alexandra Stan. Ce spune tânărul despre viaţa sa sentimentală

Alex Parker este un cunoscut dj, artist și producător, fondator al unei case de discuri, care în mai puțin de 2 ani are peste 100 de milioane de stream-uri. Mai mult, acesta a fost văzut pe scenele celor mai mari festivaluri de la noi din ţară. CANCAN.RO l-a întâlnit pe tânărul în vârstă de 27 de ani la Untold şi l-a „luat” la întrebări. Priviţi ce a ieşit!

Drumul spre succes nu este niciodată uşor. Însă atunci când eşti pasionat de ceea ce faci totul pare mult mai simplu. Este şi cazul lui Alex Parker care a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi.

Alex Parker deține recordul pentru cel mai tânăr DJ care a mixat la Neversea. La doar 27 de ani și-a înființat propriul studio de producție muzicală, care a înregistrat deja peste 100 de milioane de stream-uri pe SPOTIFY.

Deşi provine dintr-o familie de ingineri şi a terminat Facultatea de Construcţii, pasiunea pentru muzică l-a determinat să meargă pe acest drum.

Alex Parker a povestit pentru CANCAN.RO cum au fost începuturile în această industrie.

„Eu provin dintr-o familie de ingineri, eu am făcut Facultatea de Construcţii, adică toată viaţa am fost pe matematică, pe fizică sunt şi foarte pasionat de informatică şi cumva am avut mereu un plan sigur ca să pot să zic că fac ceva în viaţă şi ies şi bani, am şi carieră, dar m-a atras muzica de mic. Cânt la pian de la şase ani, la 14 ani am început să am toate trupele, nebuniile la 19 ani deja începeam să lucrez cu Marius Moga şi am început să vând piese prin industrie şi cum ziceam diseară fac 27 de ani şi deja sunt 20 de ani de când cânt, 10 ani de când fac producţie, adică am început de mic chestia asta şi la un moment dat mi s-a făcut un declic şi am zis „Băi ştii ceva, mie chiar îmi place chestia asta, vreau să o fac full time”. Mă simt din ce în ce mai curajos şi mai ales anul ăsta în care am avut aşa multă conştientizare mi-am dat seama şi mai mult de ce vreau să fac. Acum pot să zic că sunt cel mai focusat”, ne-a dezvăluit Alex Parker.

Alex Parker şi-a găsit jumătatea, după despărţirea de Alexandra Stan

Dacă pe plan profesional se bucură de succes, se pare că şi în plan personal are parte de satisfacţii. Este cunoscut faptul că tânărul a avut o relaţie cu Alexandra Stan, ce-i drept una de scurtă durată, însă în prezent iubeşte din nou.

Întrebat de ce este singur la festival, artistul a explicat că actuala sa parteneră nu a putut să îl însoţească.

„Bineînţeles că am găsit, doar că a fost o problemă de logistică, aici am venit pentru cântare, trebuia să stau o zi şi nu am putut să vin cu prietena pentru că nu era nimic programat, abia m-am întors în ţară…”